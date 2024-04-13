Сколько предприятий ОПК сейчас работают в Украине — ответ Зеленского
Категория
Экономика
Дата публикации

Сколько предприятий ОПК сейчас работают в Украине — ответ Зеленского

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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В Украине сейчас работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

День работника ОПК Украины

Зеленский рассказал об отечественном ОПУ во время поздравления работников и работниц оборонной отрасли с Днем работника оборонно-промышленного комплекса Украины.

По словам президента, в этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек.

В частности, они производят отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.

Уже сейчас другие страны заинтересованы в нашем оружии и в том, чтобы мы работали вместе. Ведь без нашей силы не будет полноценной силы ЕС и НАТО. Украина обязательно достигнет безопасности для себя и поможет другим сохранить и сохранять безопасность

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

президент Украины

Также Зеленский осмотрел новейшие образцы военной техники и оружия, заслушал доклад об объеме производства и применения на фронте.

Украинские "стугны", украинская броня, украинские FPV-дроны уже не есть чем-то необычным. Горжусь всеми нашими людьми и предприятиями, которые делают привычной и современную украинскую артиллерию — необходимы современные калибры, необходимы пушки.

Важно, что именно два года назад, именно 13 апреля, двумя ракетами Нептун, которые разработали и изготовили украинцы, уничтожили российский ракетный крейсер Москва.

В честь этого события был установлен профессиональный праздник работников украинского оборонно-промышленного комплекса.

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