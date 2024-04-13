В Украине сейчас работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса.
День работника ОПК Украины
Зеленский рассказал об отечественном ОПУ во время поздравления работников и работниц оборонной отрасли с Днем работника оборонно-промышленного комплекса Украины.
По словам президента, в этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек.
В частности, они производят отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.
Также Зеленский осмотрел новейшие образцы военной техники и оружия, заслушал доклад об объеме производства и применения на фронте.
Важно, что именно два года назад, именно 13 апреля, двумя ракетами Нептун, которые разработали и изготовили украинцы, уничтожили российский ракетный крейсер Москва.
В честь этого события был установлен профессиональный праздник работников украинского оборонно-промышленного комплекса.
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