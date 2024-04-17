Німеччина почала шукати додаткові ППО для України. До кого звертається?

Де Німеччина шукає додаткові ППО для України

Зокрема, Бербок та Пісторіус у листі звернулись із проханням знайти додаткові системи ППО для України до партнерів з НАТО, а також до дружніх країн, які не входять в Альянс.

Зокрема, серед них держави Перської затоки.

Німецькі міністри у листі зазначають, що злочинна армія РФ намагається знищити Одесу, яку Бербок та Пісторіус назвали "економічною лінією життя" України, а також Харків, де російські окупанти завдали значної шкоди об’єктам енергетичної інфраструктури внаслідок останніх атак.

Ми повинні допомогти Україні захиститися від цього вбивчого нападу. Ми закликаємо вас провести інвентаризацію всіх систем протиповітряної оборони у ваших арсеналах і розглянути питання про те, що можна було б передати Україні — цілі системи або їх частини на постійній основі або на обмежений період, — йдеться у спільному листі глави МЗС Німеччини та очільника Міноборони. Поширити

Які саме системи ППО Німеччина шукає для України

Барбок і Пісторіус зазначили, що ініціатива Німеччини насамперед спрямована на отримання більшої кількості систем Patriot для України, оскільки вони довели свою ефективність проти російських балістичних ракет.

За словами співрозмовників видання, близьких до питання, Німеччина також шукає й інші системи ППО для України, зокрема, французько-італійські SAMP/T і американо-норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Речник німецького МЗС наголосив на необхідності "ще раз серйозно подивитися на те, чи є в наявності додаткові системи, які можуть бути швидко надані Україні", адже "зараз необхідне негайне постачання".