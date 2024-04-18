В Конгрессе США хотят существенно усилить наказание РФ за войну против Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

В Конгрессе США хотят существенно усилить наказание РФ за войну против Украины

Оксана Маркарова
Конгресс США
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Как сообщает посол Украины в США Оксана Маркарова, Конгресс США планирует разрешить конфискацию российских активов и заставить президента Джо Байдена расширить санкции против страны-агрессорки.

В США могут принять новые жесткие решения против РФ

Что важно понимать, предложенный 17 апреля на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США "Акт о мире в XXI веке через силу" предполагает возможность конфискации в пользу Украины суверенных активов РФ и расширения антироссийских санкций.

Как объясняет Оксана Маркарова, Джо Байден получит полномочия применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды — Compensation Fund, Ukraine Support Fund.

Кроме того, он сможет согласовывать алгоритм передачи Киеву конфискованных российских активов с государствами Группы семи, ЕС, Австралией и другими партнерами США.

Посол Украины обращает внимание на то, что не позднее чем через 90 дней после принятия законопроекта глава Белого дома обязан предоставить Конгрессу отчет, в котором будет указано:

  1. каждое физическое и юридическое лицо в отношении которого введены санкции ЕС и Великобритании;

  2. каждое физическое и юридическое лицо, отвечающее критериям для введения санкций США по Закону Магнитского о глобальной подотчетности в области прав человека от 2016 года; исполнительным указом президента США №14024 (санкции связаны с определенной вредной деятельностью правительства РФ); исполнительным указом президента США №14068 (запрет на осуществление определенных импортных и экспортных операций, а также новых инвестиций в связи с продолжающейся агрессией РФ); исполнительным указом президента США №14071 (запрет новых инвестиций и предоставление определенных услуг РФ в ответ на продолжающуюся российскую агрессию).

Ужесточение санкций против РФ

Джо Байден должен ввести санкции против каждого физического и юридического лица, идентифицированного в вышеупомянутом отчете, как такового, против которого введены санкции ЕС или Великобритании, и отвечающее вышеуказанным критериям санкционирования в США.

Что также важно понимать, закон содержит еще несколько других санкционных положений, не относящихся к Украине, и предусматривает активизацию борьбы с распространением фентанола, усиление санкционной политики США, борьбу с отмыванием средств, усиление безопасности информации, активизацию борьбы с преступностью и другими вопросами внутренней политики США.

Комитет по правилам должен выработать процедуру рассмотрения законопроекта и согласовать его вынесение на всеобщие дебаты.

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