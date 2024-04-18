В США до сих пор не могут одобрить законопроект о масштабной поддержке Украины. Более того, ситуацию решила осложнить известная трампистка и член Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.

Помощь США для Украины. Что предлагает приспешница Трампа

Журналисты обратили внимание на то, что Грин предложила свои поправки в законопроект о финансировании Украины перед тем, как документ рассмотрит Палата представителей в конце этой недели.

Что важно понимать, указанные поправки вряд ли получат поддержку среди коллег Грин, ведь они крайне странные.

К примеру, в одной из правок речь идет о том, что любой член Палаты представителей, поддерживающий решение касательно Украины, обязан стать в ряды ВСУ.

Я имею в виду, если вы хотите финансировать войну, почему бы вам не воевать в ней, – прокомментировала эту идею приспешница Трампа. Поделиться

Более того, она требует от украинской власти "закрыть все свои биолаборатории" и игнорирует тот факт, что их никогда существовало и это просто вымысел Кремля.

Стоит также отметить, что спикер Майк Джонсон неожиданно изменил свою позицию относительно Украины.

Грин также пытается вмешаться в религиозные вопросы

Другие поправки одиозной трампистки требуют отчета, который доказал бы, что христианские церкви в Украине способны работать без вмешательства правительства, и что никакие средства не могут быть использованы или потрачены до тех пор, "пока правительство Украины не проведет свободные и справедливые выборы". Поделиться

Более того, Грин предложила поправку в пакет финансирования Израиля.

Она требует направить предложенные средства для развития космической лазерной технологии на границе США с Мексикой.