Приспешница Трампа подала абсурдные правки в проект поддержки Украины
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Приспешница Трампа подала абсурдные правки в проект поддержки Украины

Марджори Тейлор Грин
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Источник:  online.ua

В США до сих пор не могут одобрить законопроект о масштабной поддержке Украины. Более того, ситуацию решила осложнить известная трампистка и член Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.

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Журналисты обратили внимание на то, что Грин предложила свои поправки в законопроект о финансировании Украины перед тем, как документ рассмотрит Палата представителей в конце этой недели.

Что важно понимать, указанные поправки вряд ли получат поддержку среди коллег Грин, ведь они крайне странные.

К примеру, в одной из правок речь идет о том, что любой член Палаты представителей, поддерживающий решение касательно Украины, обязан стать в ряды ВСУ.

Я имею в виду, если вы хотите финансировать войну, почему бы вам не воевать в ней, – прокомментировала эту идею приспешница Трампа.

Более того, она требует от украинской власти "закрыть все свои биолаборатории" и игнорирует тот факт, что их никогда существовало и это просто вымысел Кремля.

Стоит также отметить, что спикер Майк Джонсон неожиданно изменил свою позицию относительно Украины.

Грин также пытается вмешаться в религиозные вопросы

Другие поправки одиозной трампистки требуют отчета, который доказал бы, что христианские церкви в Украине способны работать без вмешательства правительства, и что никакие средства не могут быть использованы или потрачены до тех пор, "пока правительство Украины не проведет свободные и справедливые выборы".

Более того, Грин предложила поправку в пакет финансирования Израиля.

Она требует направить предложенные средства для развития космической лазерной технологии на границе США с Мексикой.

Раньше я голосовала за финансирование космических лазеров для обороны Израиля. Америке должно серьезно относиться к нашей национальной безопасности и заслуживает такого же типа защиты нашей границы, которую Израиль имеет и с гордостью использует, – заявила Грин.

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