В США до сих пор не могут одобрить законопроект о масштабной поддержке Украины. Более того, ситуацию решила осложнить известная трампистка и член Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.
Помощь США для Украины. Что предлагает приспешница Трампа
Журналисты обратили внимание на то, что Грин предложила свои поправки в законопроект о финансировании Украины перед тем, как документ рассмотрит Палата представителей в конце этой недели.
Что важно понимать, указанные поправки вряд ли получат поддержку среди коллег Грин, ведь они крайне странные.
К примеру, в одной из правок речь идет о том, что любой член Палаты представителей, поддерживающий решение касательно Украины, обязан стать в ряды ВСУ.
Более того, она требует от украинской власти "закрыть все свои биолаборатории" и игнорирует тот факт, что их никогда существовало и это просто вымысел Кремля.
Стоит также отметить, что спикер Майк Джонсон неожиданно изменил свою позицию относительно Украины.
Грин также пытается вмешаться в религиозные вопросы
Более того, Грин предложила поправку в пакет финансирования Израиля.
Она требует направить предложенные средства для развития космической лазерной технологии на границе США с Мексикой.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-