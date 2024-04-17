Аналитики Microsoft отмечают, что подконтрольные Кремлю онлайн-кампании по влиянию на выборы в США возобновили активность в течение последнего месяца, однако довольно медленными темпами.

Как Россия пытается оказать влияние на президентские выборы в США

Аналитики Microsoft подчеркивают, что подконтрольные кремлевским агентам и пропагандистам аккаунты распространяют провокационный и противоречивый контент с целью влияния на американских избирателей.

В частности, распространяются заявления с критикой по поддержке Украины.

Сообщения об Украине — через традиционные средства массовой информации и социальные сети — набрали обороты за последние два месяца благодаря сочетанию скрытых и явных кампаний, охватывающих по меньшей мере 70 групп отслеживаемых с Россией деятельности, — подчеркивают в компании. Поделиться

Компания уточнила, что наиболее плодотворная из таких российских кампаний связана с администрацией диктатора Владимира Путина.

Американские политические обозреватели считают, что злонамеренное использование искусственного интеллекта во время выборов в США станет ключевой проблемой, но в Microsoft уверяют, что более простые цифровые подделки встречаются чаще, чем дипфейки.

В Microsoft уточнили, что российская активность не столь интенсивна, как во время предыдущих выборов, однако она может усилиться в ближайшие месяцы.

Как Россия пытается реализовать планы по ослаблению США и союзников

Как отмечают журналисты издания The Washington Post со ссылкой на документ МИД России от 2023 года в их распоряжении и представителей европейских спецслужб, внешнеполитическое ведомство страны-агрессорки разрабатывает план по ослаблению западных стран, в том числе США.

В документе отмечается, что Кремль использует войну против Украины в рамках формирования нового мирового порядка, свободного от лидерства США.

Засекреченное дополнение к официальной и публичной Концепции внешней политики Российской Федерации предлагает проведение так называемых наступательных информационных операций.

Также предлагаются другие меры, которые будут охватывать "военно-политическую, торгово-экономическую и информационно-психологическую сферу", против "коалиции недружественных стран" во главе с США.

Нам необходимо продолжать корректировать наш подход к отношениям с недружественными государствами... Важно создать механизм поиска уязвимых мест в их внешней и внутренней политике с целью выработки практических шагов по ослаблению противников России, подчеркивается в документе. Поделиться

Этот документ фактически впервые официально подтверждает ведение Кремлем войны против западных стран.

В секретном дополнении, датированном 11 апреля 2023 года, используются гораздо более жесткие и резкие формулировки, чем в открытой концепции о внешней политике, и утверждается, что США возглавляют коалицию "недружественных стран", нацеленную на ослабление России, поскольку Москва "являет угрозу для глобальной гегемонии". Запада".

В документе отмечается, что результаты развязанной Россией преступной войны против Украины будут в значительной степени определять условия будущего мирового порядка.

Авторы материала подчеркивают, что это явно указывает на стремление России навязывать свободу авторитарных режимов другим странам.

Концепция внешней политики Российской Федерации, опубликованная 31 марта 2023 г. и одобренная президентом России Владимиром Путиным, использует мягкие дипломатические формулировки, призывая к "демократизации международных отношений", "суверенному равенству" и укреплению позиций России на мировой арене.

Хотя концепция также обвиняет США и "их сателлитов" в использовании украинского конфликта для эскалации "многолетней антироссийской политики", в ней также говорится, что "Россия не считает себя врагом Запада... и не имеет по отношению к нему никаких плохих намерений".

Россия надеется, что Запад "поймет бесперспективность своей конфронтационной политики и гегемонистских амбиций и примет сложные реалии многополярного мира", говорится в открытом документе.

В заявлении МИД России говорится, что он не комментирует "наличие или отсутствие внутренних документов министерства" и ход работы над ними.

Мы можем подтвердить, как уже неоднократно заявляли на разных уровнях, которые настроены на решительное противодействие агрессивным шагам коллективного Запада в рамках гибридной войны, — заявили во внешнеполитическом ведомстве страны-агрессорки. Поделиться

Создание Концепции внешней политики и секретного дополнения к ней произошло после обращения к российским ученым с предложением о разработке политики.

В одном из предложений, поступившем в феврале 2023 года в МИД от заместителя руководителя московского Института Содружества независимых государств, поддерживающего тесные связи с российским аппаратом безопасности, варианты действий России были изложены еще более прямолинейно.

В других пунктах политического предложения, которое также было предоставлено The Post, Москве предлагается разжечь конфликт между США и Китаем из-за Тайваня, чтобы сблизить Россию и Китай, а также "обострить ситуацию на Ближнем Востоке вокруг Израиля, Ирана и Сирии, чтобы предотвратить США проблемами этого региона".

Западные чиновники предупреждают, что Россия в последние два года усугубляет пропагандистские кампании и кампании влияния, стремясь подорвать поддержку Украины.

В рамках этого она стремится создать новый глобальный раскол, причем российские пропагандистские усилия против Запада находят отклик во многих странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азии.