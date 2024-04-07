Фон дер Ляен обещает дать отпор "друзьям Путина" в ЕС перед выборами в Европарламент

Действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен пообещала «дать отпор» ультраправым «друзьям Путина», желающим «украсть» будущее Европы.
Фон дер Ляен запустила избирательную кампанию
Фон дер Ляен — кандидат от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент этого июня.
Она начала предвыборную кампанию в Афинах, где выступила на 50-летии правящей партии Греции Новая демократия.
Урсула фон дер Ляен подвергла критике президента России Владимира Путина и его европейских союзников.
Она заявила, что на предстоящих выборах в ЕС в июне "наша объединенная и мирная Европа сталкивается вызовом как изнутри, так и извне".
Очерчивая многочисленные угрозы, с которыми сейчас сталкивается Европа, она сказала:
Она добавила, что «друзья Путина здесь, в Европе», пытаются «переписать нашу историю и украсть наше будущее под видом популистов или демагогов».
Выборы в Европарламент-2024
Выборы в Европарламент пройдут на 6-9 июня. ЕП избирается прямым голосованием гражданами Европейского Союза.
На них изберут 720 членов Европейского парламента, которые будут представлять более 400 миллионов избирателей из 27 стран-членов ЕС.
Будут переизбраны также руководители Европейской комиссии, Европейского совета, Европарламента и Европейской службы внешних дел.
По данным опросов две основные политические группы, правоцентристская Европейская народная партия и левоцентристский Прогрессивный альянс социалистов и демократов финишируют первыми.
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