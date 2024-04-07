Фон дер Ляен обещает дать отпор "друзьям Путина" в ЕС перед выборами в Европарламент

Фон дер Ляен запустила избирательную кампанию

Фон дер Ляен — кандидат от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент этого июня.

Она начала предвыборную кампанию в Афинах, где выступила на 50-летии правящей партии Греции Новая демократия.

Урсула фон дер Ляен подвергла критике президента России Владимира Путина и его европейских союзников.

Она заявила, что на предстоящих выборах в ЕС в июне "наша объединенная и мирная Европа сталкивается вызовом как изнутри, так и извне".

Очерчивая многочисленные угрозы, с которыми сейчас сталкивается Европа, она сказала:

Россия не только пытается стереть Украину с лица земли. Но агрессия России шире: она годами совершает гибридные атаки против Европы. То ли из-за кибератак, то ли из-за манипулирования социальными медиа, то ли с помощью инструментализации мигрантов. Урсула фон дер Ляен глава Еврокомиссии

Она добавила, что «друзья Путина здесь, в Европе», пытаются «переписать нашу историю и украсть наше будущее под видом популистов или демагогов».

Независимо от того, это AfD в Германии, Assemblement National во Франции, Konfederacja в Польше или другие. Названия могут быть разными, но цель та же: они топчут наши ценности и хотят украсть наше будущее. Поделиться

Выборы в Европарламент-2024

Выборы в Европарламент пройдут на 6-9 июня. ЕП избирается прямым голосованием гражданами Европейского Союза.

На них изберут 720 членов Европейского парламента, которые будут представлять более 400 миллионов избирателей из 27 стран-членов ЕС.

Будут переизбраны также руководители Европейской комиссии, Европейского совета, Европарламента и Европейской службы внешних дел.