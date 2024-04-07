Фон дер Ляєн обіцяє дати відсіч "друзям Путіна" в ЄС перед виборами в Європарламент
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Політика
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Фон дер Ляєн обіцяє дати відсіч "друзям Путіна" в ЄС перед виборами в Європарламент

Урсула фон дер Ляєн
Джерело:  Euractiv

Чинна голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла «дати відсіч» ультраправим «друзям Путіна», які хочуть «викрасти» майбутнє Європи.

Фон дер Ляєн запустила виборчу кампанію

Фон дер Ляєн є кандидаткою від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на виборах у Європарламент цього червня.

Вона розпочала передвиборчу кампанії в Афінах, де виступила на 50-річчі правлячої партії Греції Нова демократія.

Урсула фон дер Ляєн розкритикувала президента Росії Володимира Путіна та його європейських союзників.

Вона заявила, що на майбутніх виборах до ЄС у червні «наша об’єднана та мирна Європа стикається викликом як зсередини, так і ззовні».

Окреслюючи численні загрози, з якими зараз стикається Європа, вона сказала:

Росія не лише намагається стерти Україну з лиця землі. Але агресія Росії є ширшою: вона роками здійснює гібридні атаки проти Європи. Чи то через кібератаки, чи то через маніпулювання соціальними медіа, чи то за допомогою інструменталізації мігрантів.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

голова Єврокомісії 

Вона додала, що «друзі Путіна тут, у Європі», намагаються «переписати нашу історію та викрасти наше майбутнє під виглядом популістів чи демагогів».

Незалежно від того, чи це AfD у Німеччині, Assemblement National у Франції, Konfederacja у Польщі чи інші. Назви можуть бути різними, але мета та сама: вони топчуть наші цінності та хочуть викрасти наше майбутнє.

Вибори до Європарламенту-2024

Вибори до Європарламенту пройдуть на 6-9 червня. ЄП обирається прямим голосуванням громадянами Європейського Союзу.

На них оберуть 720 членів Європейського парламенту, які представлятимуть понад 400 мільйонів виборців з 27 країн-членів ЄС.

Буде переобрано також керівників Європейської комісії, Європейської ради, Європарламенту та Європейської служби зовнішніх справ.

За даними опитувань, дві основні політичні групи, правоцентристська Європейська народна партія та лівоцентристський Прогресивний альянс соціалістів і демократів фінішують першими.

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