Фон дер Ляєн обіцяє дати відсіч "друзям Путіна" в ЄС перед виборами в Європарламент

Чинна голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла «дати відсіч» ультраправим «друзям Путіна», які хочуть «викрасти» майбутнє Європи.
Фон дер Ляєн запустила виборчу кампанію
Фон дер Ляєн є кандидаткою від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на виборах у Європарламент цього червня.
Вона розпочала передвиборчу кампанії в Афінах, де виступила на 50-річчі правлячої партії Греції Нова демократія.
Урсула фон дер Ляєн розкритикувала президента Росії Володимира Путіна та його європейських союзників.
Вона заявила, що на майбутніх виборах до ЄС у червні «наша об’єднана та мирна Європа стикається викликом як зсередини, так і ззовні».
Окреслюючи численні загрози, з якими зараз стикається Європа, вона сказала:
Вона додала, що «друзі Путіна тут, у Європі», намагаються «переписати нашу історію та викрасти наше майбутнє під виглядом популістів чи демагогів».
Вибори до Європарламенту-2024
Вибори до Європарламенту пройдуть на 6-9 червня. ЄП обирається прямим голосуванням громадянами Європейського Союзу.
На них оберуть 720 членів Європейського парламенту, які представлятимуть понад 400 мільйонів виборців з 27 країн-членів ЄС.
Буде переобрано також керівників Європейської комісії, Європейської ради, Європарламенту та Європейської служби зовнішніх справ.
За даними опитувань, дві основні політичні групи, правоцентристська Європейська народна партія та лівоцентристський Прогресивний альянс соціалістів і демократів фінішують першими.
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