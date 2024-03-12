Обход санкций ЕС. Европарламент проголосовал за уголовную ответственность для нарушителей

Европейский парламент большинством голосов поддержал тематический доклад в поддержку предложений Еврокомиссии к Директиве ЕС по определению уголовной ответственности и наказанию за нарушение ограничительных мер ЕС.

Европарламент криминализировал обход санкций ЕС

«За» упомянутый документ проголосовали 543 депутата, против было 45, еще 27 воздержались.

Для того, чтобы обеспечить эффективное применение ограничительных мер ЕС, необходимо, чтобы страны-члены имели эффективную, пропорциональную и действенную систему наказаний для физических и юридических лиц, нарушающих эти ограничительные меры ЕС… Обход секторных экономических и финансовых мер также должен найти свой ответ.

Доклад предусматривает правовое определение случаев нарушения режима санкций и их обхода, включая действия физических или юридических лиц, которые, в частности, осуществляют экспорт через третьи страны запрещенных товаров или осуществляют трансакции, осознавая, что их конечным потребителем может быть юрисдикция, подпадающая под ограничительные меры ЕС.

Персоны, прибегающие к таким нарушениям, будут привлекаться к уголовной ответственности и налагаться финансовые взыскания в соответствии с законодательством ЕС и национальным законодательством стран-членов.

Доходы, полученные за счет нарушения ограничительных санкций ЕС или средства, использованные для нарушения ограничительных мер, должны быть объектом конфискации. Там, где эти активы конфискуются в связи с агрессивной войной России против Украины или связанных с ней преступлений, без учета возмещения и компенсаций жертвам или общинам в ходе уголовного производства, конфискованные активы или сетевая прибыль, происходящая от ликвидации таких активов, должно быть предназначено для усилий по восстановлению Украины, — говорится в документе. Поделиться

По положению будущей Директивы, Европейская комиссия должна разработать инструкцию по инструментам такой конфискации, обращению с доходами и собственностью, предназначенным для компенсаций, возмещения и восстановления. Страны-члены должны руководствоваться такими инструкциями, особенно в контексте русской агрессивной войны.

Штрафные санкции не распространяются на товары или на денежные переводы, направленные на повседневное личное использование, в частности, на продукты питания, предметы первой необходимости и базовые услуги персон или зависимых от них членов семьи. Уголовная ответственность также не подвергается операциям и трансакциям, связанным с оказанием гуманитарной помощи под эгидой ООН или ассоциированных с ней гуманитарных международных организаций.

Директива, по мнению депутатов, должна включать минимальные и пропорциональные объемы заключения и финансовые взыскания в рамках уголовного преследования за нарушение санкций ЕС или за их обход.

В частности, за нарушения, повлекшие финансовые потери в объеме более 50 тыс евро, минимальный срок заключения предусматривается на срок в 1 год. За сделки в объеме более 100 тыс евро минимальный срок заключения возрастает до 5 лет. За эти преступления устанавливается размер штрафных взысканий. В частности, взыскание с физических или юридических лиц за нарушение санкций ЕС с осуществлением финансовых трансакций или других мер экономической помощи с использованием ресурсов ЕС на сумму, превышающую 100 тыс евро, устанавливается на уровне не менее 10 млн евро.

Страны-члены будут принимать необходимые меры для того, чтобы нарушения ограничительных мер ЕС любой физической, юридической персоной, учреждением или организацией преследовались как уголовное преступление, если такие действия совершены сознательно и подвергаются признакам, определенным настоящим документом.

Под действия, на которые распространяется уголовная ответственность, подпадают:

прямое или косвенное предоставление любых фондов или финансовых ресурсов для лиц или учреждений, подпадающих под санкции ЕС;

разрешение для таких лиц въезда на территорию ЕС, включая его воздушное и морское пространство, или транзит по территории ЕС или его стран-членов.

любые трансакции или государственные заказы в пользу стран или учреждений, прямо или косвенно находящихся под контролем третьих стран или учреждений третьих стран, против которых применяются ограничительные меры ЕС.

торговля товарами, услугами или технологиями, их импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка, если такие действия были запрещены ограничительными мерами ЕС.

Что вошло в 13-й пакет санкций ЕС против РФ

В санкционные списки попали еще 106 физических и 88 юридических лиц. Они относятся, в частности, к военному и оборонному секторам. Эти компании и люди принимают участие в поставках вооружения из КНДР в Россию, депортацию и укрывательство украинских детей.

В целом, ограничительные меры ЕС по действиям, подрывающим или угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, сейчас распространяются на более чем 2 тыс физических и юридических лиц, — уточняется в сообщении. Поделиться

Совет ЕС добавил 27 новых субъектов в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России. Они подвергаются более жестким экспортным ограничениям товаров и технологий двойного назначения, а также тем, что помогают технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

Некоторые из этих компаний и организаций базируются в третьих странах — Индии, Шри-Ланке, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде и Турции. Они помогали России обходить санкции, производить и разрабатывать электронные компоненты для оружия.

ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт электрических трансформаторов, компонентов для разработки и производства беспилотников.

Также Совет ЕС добавил Великобританию в список стран-партнеров, которые вводят санкции по импорту чугуна и стали из России.