Европарламент принял первый в мире закон об искусственном интеллекте

Европейский парламент в среду, 13 марта, принял закон об искусственном интеллекте (ИИ), который должен обеспечить безопасность и соблюдение основных прав граждан.

Что известно о законе об искусственном интеллекте

За соответствующий документ проголосовали 523 евродепутата, против — 46, 49 — воздержались.

Цель закона — защита фундаментальных прав, демократии, верховенства права и постоянства окружающей среды от высокорискованного ИИ с одновременным стимулированием инноваций.

Положения закона устанавливают обязательства по ИИ на основе его потенциальных рисков и уровня воздействия.

О каких запретах говорится в законе

Новые правила предусматривают запрет на определенные приложения ИИ, угрожающие правам граждан. Среди них, в частности, системы биометрической категоризации, основанные на чувствительных характеристиках, а также нецелевая сборка изображений лиц из интернета или записей камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц.

Закон предусматривает запрет на использование систем биометрической идентификации (RBI) правоохранительными органами, за исключением некоторых определенных ситуаций.

Также предусмотрены четкие обязательства для других систем искусственного интеллекта с высоким уровнем риска из-за их значительного потенциального вреда здоровью, безопасности, основным правам, окружающей среде, демократии и верховенству права.

Системы искусственного интеллекта общего назначения (GPAI) и модели GPAI, на которых они базируются, должны отвечать определенным требованиям прозрачности, включая соблюдение законодательства ЕС об авторском праве.

Кроме того, искусственно сгенерированные изображения, аудио- или видеоконтент (дипфейки) должны быть четко обозначены как таковые.

Мы, наконец, имеем первый в мире обязательный для выполнения закон об искусственном интеллекте, чтобы уменьшить риски, создать возможности, бороться с дискриминацией и обеспечить прозрачность, — сказал содокладчик комитета по вопросам внутреннего рынка Брандо Бенифей. Поделиться

Закон после технических уточнений должен быть официально принят Советом ЕС. Он вступит в силу через двадцать дней после его публикации в "Официальном журнале" Евросоюза и будет полностью применим через 24 месяца после вступления в силу, за исключением исключений.