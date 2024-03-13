Может заменить программистов. Что известно об искусственном интеллекте Devin

Разработчики компании Cognition смогли создать новый инструмент на основе искусственного интеллекта – Devin. Он может самостоятельно выполнять различные инженерные задачи.

Что такое Devin

Как утверждают разработчики, Devin смогли учить планировать и выполнять сложные инженерные задачи, требующие принятия тысяч решений, напоминать соответствующий контекст на каждом шагу.

Кроме того, он умеет исправлять свои же ошибки.

Более того, указано, что новый ИИ оснастили обычными инструментами разработчика, включая оболочку, редактор кода и браузер в сандбоксе вычислительной среды.

Конечно, ИИ имеет возможность активно сотрудничать с пользователем.

Разработчики также указывают, что Devian может докладывать о своем прогрессе в режиме реального времени, принимать отзывы и работать вместе с пользователем для выбора дизайна при необходимости.

Devin может заменить программистов

Как заявляют представители компании Cognition, их разработка сможет научиться использовать незнакомые технологии, создавать приложения, находить и исправлять баги, тренировать и настраивать собственные модели ИИ.

Cognition также оценила ИИ на SWE-bench, требующий от агентов решения реальных проблем с GitHub, обнаруженных в проектах с открытым кодом.

Что также важно понимать, Devin верно решает 13,86% проблем сквозно, что значительно превышает предыдущий уровень техники в 1,96%.

Предыдущие модели могли решить всего 4,80% проблем.