Искусственный интеллект поможет разминировать украинские территории. Подписано соглашение
Категория
Украина
Дата публикации

Искусственный интеллект поможет разминировать украинские территории. Подписано соглашение

Министерство экономики Украины
Мина
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Министерство экономики подписало соглашение о партнерстве с американской компанией Palantir Technologies, которая будет использовать искусственный интеллект для помощи в разминировании Украины.

Что известно о соглашении с Palantir Technologies по разминированию с ИИ

Соглашение содержит конкретные положения:

  • оцифровка операций гуманитарного разминирования, автоматизация процессов, предусмотренных Национальной стратегией противоминной деятельности на период до 2033 года;

  • расширение цифровых возможностей для координации высвобождения и оценки земель, определения приоритетов регионов и управления рисками в противоминной деятельности;

  • использование ассистента на базе платформы искусственного интеллекта Palantir (AIP) в противоминной деятельности.

Благодаря возможностям Palantir AIP, платформа будет анализировать информацию и давать рекомендации по оптимизации процессов разминирования. Например, сможет посоветовать, как наиболее эффективно очистить конкретный участок территории с помощью новых методов разминирования, таких как дроны, или традиционными методами.

Гуманитарное разминирование – нулевой этап восстановления Украины. Потенциально загрязнены 156 000 квадратных километров земли, в зоне риска находится более 6 миллионов украинцев. Именно поэтому ускорение гуманитарного разминирования, в частности, благодаря сотрудничеству с такими технологическими компаниями как Palantir — это возможность сохранить жизнь людей и быстрее начать восстановление Украины, — отметила министр Юлия Свириденко во время подписания документа в Лондоне.

Партнерство должно помочь быстрее и дешевле разминировать страну.

Коалиция НАТО по разминированию Украины

На днях Литва и еще 20 стран утвердили коалицию по разминированию Украины. В артиллерийской коалиции нашим первым вкладом будут боеприпасы 155 мм, а в беспилотной — беспилотники и противодронные системы.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что его страна вместе с Латвией возглавит беспилотную коалицию и анонсировала передачу нашей стране тысячи дронов в рамках британского пакета стоимостью 200 млн фунтов.

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу.

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