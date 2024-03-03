Искусственный интеллект поможет разминировать украинские территории. Подписано соглашение

Министерство экономики подписало соглашение о партнерстве с американской компанией Palantir Technologies, которая будет использовать искусственный интеллект для помощи в разминировании Украины.
Что известно о соглашении с Palantir Technologies по разминированию с ИИ
Соглашение содержит конкретные положения:
оцифровка операций гуманитарного разминирования, автоматизация процессов, предусмотренных Национальной стратегией противоминной деятельности на период до 2033 года;
расширение цифровых возможностей для координации высвобождения и оценки земель, определения приоритетов регионов и управления рисками в противоминной деятельности;
использование ассистента на базе платформы искусственного интеллекта Palantir (AIP) в противоминной деятельности.
Благодаря возможностям Palantir AIP, платформа будет анализировать информацию и давать рекомендации по оптимизации процессов разминирования. Например, сможет посоветовать, как наиболее эффективно очистить конкретный участок территории с помощью новых методов разминирования, таких как дроны, или традиционными методами.
Партнерство должно помочь быстрее и дешевле разминировать страну.
Коалиция НАТО по разминированию Украины
На днях Литва и еще 20 стран утвердили коалицию по разминированию Украины. В артиллерийской коалиции нашим первым вкладом будут боеприпасы 155 мм, а в беспилотной — беспилотники и противодронные системы.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что его страна вместе с Латвией возглавит беспилотную коалицию и анонсировала передачу нашей стране тысячи дронов в рамках британского пакета стоимостью 200 млн фунтов.
12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу.
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