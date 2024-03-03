Штучний інтелект допомагатиме розмінувати українські території. Підписано угоду
Категорія
Україна
Дата публікації

Штучний інтелект допомагатиме розмінувати українські території. Підписано угоду

Міністерство економіки України
Міни

Міністерство економіки підписало угоду про партнерство з американською компанією Palantir Technologies, яка використовуватиме штучний інтелект для допомоги в розмінуванні України.

Що відомо про угоду з Palantir Technologies щодо розмінування з ШІ

Угода містить конкретні положення:

  • оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року;

  • розширення цифрових можливостей для координації вивільнення та оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками в протимінній діяльності;

  • використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) у протимінній діяльності.

Завдяки можливостям Palantir AIP, платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів розмінування. Наприклад, зможе порадити, як найбільш ефективно очистити конкретну ділянку території — за допомогою нових методів розмінування, таких як дрони, чи традиційними методами.

Гуманітарне розмінування — нульовий етап відновлення України. Наразі потенційно забрудненими є 156 000 квадратних кілометрів землі, в зоні ризику перебуває понад 6 мільйонів українців. Саме тому прискорення гуманітарного розмінування, зокрема завдяки співпраці з такими технологічними компаніями як Palantir — це можливість зберегти життя людей та швидше розпочати відбудову України, — зазначила міністр Юлія Свириденко під час підписання документа в Лондоні.

Партнерство має допомогти швидше і дешевше розмінувати країну.

Коаліція НАТО з розмінування України

Днями Литва і ще 20 країн затвердили коаліцію з розмінування України. В артилерійській коаліції нашим першим внеском будуть боєприпаси 155 мм, а в безпілотній — безпілотники і протидронні системи.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його країна разом із Латвією очолить безпілотну коаліцію й анонсував передачу нашій країні тисячі дронів у рамках британського пакету вартістю 200 млн фунтів.

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров і його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український чиновник висловив вдячність латвійській стороні за відповідну ініціативу.

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