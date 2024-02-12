Розмінування з ШІ. Українські розробники створюють інноваційну технологію

Винахідники з кластера Brave1 створюють дрон для розмінування, який використовує для роботи штучний інтелект.

Розмінування з ШІ: що відомо

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про нові розробки українських технологів.

Україна — одна з найбільш замінованих країн світу. Площа забруднення більша, ніж площа Австрії та Чехії разом узятих. Українські розробники штучного інтелекту UADamage працюють над технологією для прискорення ідентифікації мін, снарядів та кратерів від вибухів, де теж можуть міститися небезпечні уламки. Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації

Розробники підʼєднують до сенсорів штучний інтелект. Він ідентифікує та класифікує дані про об’єкти не лише на поверхні землі, а й глибоко під нею, та автоматично наносить їх на мапу. Так розмінування прискорюється в десятки разів, і цей процес загалом стає безпечнішим для людей.

Технологія від UADamage працює за трьома етапами.

Перший — стратегічне планування. Команда використовує супутникові знімки та дані з кадастрів, щоб визначити ступінь замінування території.

Другий — візуальна оцінка на предмет наявності мін та вибухонебезпечних предметів. Територію обстежує дрон з камерою, а штучний інтелект виявляє небезпечні об’єкти.

Третій етап — інспекція під землею та в траві, де використовують різноманітні сенсори.

Найскладніше в процесі розмінування, окрім кількості мін, те, що вони можуть бути на значній глибині і їх не бачать металошукачі. Долучайтеся зі своїми інноваціями до кластера Brave1. Очистимо Україну від бруду разом!

В Україні розпочнеться серійне виробництво дронів типу "Ланцета"

У рейнджі до 20 км у нас є велика кількість коптерів, FPV-дронів, але вночі зараз досить важко знайти ціль в діапазоні 20 км. Нам потрібно вражати на 40 км. Дрони за типом "Ланцетів" досить високотехнологічні, і знадобилося пів року, щоб розігнати ринок в цьому напрямку, — сказав Федоров.

Федоров наголосив, що перші контракти буде укладено в найближчі тижні. На фронт вони потраплять незабаром після цього. Зараз вже є випадки застосування таких БпЛА захисниками, проте вони поки що одиничні.