Розмінування з ШІ. Українські розробники створюють інноваційну технологію

Винахідники з кластера Brave1 створюють дрон для розмінування, який використовує для роботи штучний інтелект.
Розмінування з ШІ: що відомо
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про нові розробки українських технологів.
Розробники підʼєднують до сенсорів штучний інтелект. Він ідентифікує та класифікує дані про об’єкти не лише на поверхні землі, а й глибоко під нею, та автоматично наносить їх на мапу. Так розмінування прискорюється в десятки разів, і цей процес загалом стає безпечнішим для людей.
Технологія від UADamage працює за трьома етапами.
Перший — стратегічне планування. Команда використовує супутникові знімки та дані з кадастрів, щоб визначити ступінь замінування території.
Другий — візуальна оцінка на предмет наявності мін та вибухонебезпечних предметів. Територію обстежує дрон з камерою, а штучний інтелект виявляє небезпечні об’єкти.
Третій етап — інспекція під землею та в траві, де використовують різноманітні сенсори.
Найскладніше в процесі розмінування, окрім кількості мін, те, що вони можуть бути на значній глибині і їх не бачать металошукачі. Долучайтеся зі своїми інноваціями до кластера Brave1. Очистимо Україну від бруду разом!
В Україні розпочнеться серійне виробництво дронів типу "Ланцета"
У рейнджі до 20 км у нас є велика кількість коптерів, FPV-дронів, але вночі зараз досить важко знайти ціль в діапазоні 20 км. Нам потрібно вражати на 40 км. Дрони за типом "Ланцетів" досить високотехнологічні, і знадобилося пів року, щоб розігнати ринок в цьому напрямку, — сказав Федоров.
Федоров наголосив, що перші контракти буде укладено в найближчі тижні. На фронт вони потраплять незабаром після цього. Зараз вже є випадки застосування таких БпЛА захисниками, проте вони поки що одиничні.
Важко назвати конкретні дати, але протягом двох місяців інформація вже почне з'являтися в російських пабліках — як палають їхні танки, — сказав Федоров.
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