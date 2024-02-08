Федоров анонсував неприємні сюрпризи армії РФ на полі бою. Про що йдеться
Категорія
Україна
Дата публікації

Федоров анонсував неприємні сюрпризи армії РФ на полі бою. Про що йдеться

Михайло Федоров
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Віце-премʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пообіцяв військовим злочинцям армії РФ неприємні сюрпризи на полі бою від української армії дронів.

Що відомо про нові дрони України з ШІ

Я думаю, що в першому кварталі 2024 року ми побачимо вже масоване застосуваня FPV-дронів з ШІ. І в тому числі скоро з’являться українські аналоги "Ланцету", які також будуть працювати на базі ШІ. Ми зараз тестуємо системно ці БПЛА, - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що не планує нічого анонсувати, однак вже найближчим часом у мережах почнуть поширюватись відео зі знищенною технікою російських окупантів.

Росіяни будуть жалітися на те, що їхня техніка продовжує знищуватися нашими дронами по типу "Ланцет". Тому зараз все на етапі тестування. Але ось ці пів року останні багато компаній працювали над тим, щоб створити певний аналог "Ланцету" і скоро він буде в Україні, - підкреслив Федоров.

Що відомо про плани України з виробництва дронів

Міністр запевнив, що буде вироблено більше мільйона FPV-дронів та безпілотників інших типів.

Ми воюємо сьогодні не тільки FPV-дронами, а потрібні і розвідувальні коптери, і "камікадзе", які працюють з дистанції 40 км, і коптери-бомбери, - підкреслив міністр.

Федоров розповів, що збільшується і виробництво безпілотників, які здатні на сотні кілометрів летіти і виконувати завдання. За його словами, дальніх дронів достатньо багато на сьогодні, виробництво збільшується і є певна конкуренція між компаніями.

Ми можемо робити не менше, ніж робить Росія дальніх дронів-"камікадзе" і зараз тільки питання масштабування, тобто фінансування цього напрямку, - підкреслив міністр.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 29 ракет та 15 дронів під час масованої атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ дронами знищили артилерію армії РФ під Бахмутом
військові ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?