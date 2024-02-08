Що відомо про нові дрони України з ШІ

Я думаю, що в першому кварталі 2024 року ми побачимо вже масоване застосуваня FPV-дронів з ШІ. І в тому числі скоро з’являться українські аналоги "Ланцету", які також будуть працювати на базі ШІ. Ми зараз тестуємо системно ці БПЛА, - зазначив Федоров. Поширити

Він підкреслив, що не планує нічого анонсувати, однак вже найближчим часом у мережах почнуть поширюватись відео зі знищенною технікою російських окупантів.

Росіяни будуть жалітися на те, що їхня техніка продовжує знищуватися нашими дронами по типу "Ланцет". Тому зараз все на етапі тестування. Але ось ці пів року останні багато компаній працювали над тим, щоб створити певний аналог "Ланцету" і скоро він буде в Україні, - підкреслив Федоров. Поширити

Що відомо про плани України з виробництва дронів

Міністр запевнив, що буде вироблено більше мільйона FPV-дронів та безпілотників інших типів.

Ми воюємо сьогодні не тільки FPV-дронами, а потрібні і розвідувальні коптери, і "камікадзе", які працюють з дистанції 40 км, і коптери-бомбери, - підкреслив міністр. Поширити

Федоров розповів, що збільшується і виробництво безпілотників, які здатні на сотні кілометрів летіти і виконувати завдання. За його словами, дальніх дронів достатньо багато на сьогодні, виробництво збільшується і є певна конкуренція між компаніями.