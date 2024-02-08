Віце-премʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пообіцяв військовим злочинцям армії РФ неприємні сюрпризи на полі бою від української армії дронів.
Що відомо про нові дрони України з ШІ
Він підкреслив, що не планує нічого анонсувати, однак вже найближчим часом у мережах почнуть поширюватись відео зі знищенною технікою російських окупантів.
Що відомо про плани України з виробництва дронів
Міністр запевнив, що буде вироблено більше мільйона FPV-дронів та безпілотників інших типів.
Федоров розповів, що збільшується і виробництво безпілотників, які здатні на сотні кілометрів летіти і виконувати завдання. За його словами, дальніх дронів достатньо багато на сьогодні, виробництво збільшується і є певна конкуренція між компаніями.
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