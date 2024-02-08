Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров пообещал военным преступникам армии РФ неприятные сюрпризы на поле боя от украинской армии дронов.
Что известно о новых дронах Украины из ИИ
Он подчеркнул, что не планирует ничего анонсировать, однако в ближайшее время в сетях начнут распространяться видео с уничтоженной техникой российских оккупантов.
Что известно о планах Украины по производству дронов
Министр заверил, что будет произведено более миллиона FPV-дронов и беспилотников других типов.
Федоров рассказал, что увеличивается и производство беспилотников, способных на сотни километров лететь и выполнять задачи. По его словам, дальних дронов достаточно много на сегодняшний день, производство увеличивается и есть определенная конкуренция между компаниями.
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