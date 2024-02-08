Федоров анонсировал противные сюрпризы армии РФ на поле боя. О чем идет речь
Категория
Украина
Дата публикации

Федоров анонсировал противные сюрпризы армии РФ на поле боя. О чем идет речь

Михаил Федоров
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров пообещал военным преступникам армии РФ неприятные сюрпризы на поле боя от украинской армии дронов.

Что известно о новых дронах Украины из ИИ

Я думаю, что в первом квартале 2024 года мы увидим уже массированное применение FPV-дронов из ИИ. И в том числе в скором времени появятся украинские аналоги "Ланцета", которые также будут работать на базе ИИ. Мы сейчас тестируем системно эти БПЛА, – отметил Федоров.

Он подчеркнул, что не планирует ничего анонсировать, однако в ближайшее время в сетях начнут распространяться видео с уничтоженной техникой российских оккупантов.

Россияне будут жаловаться, что их техника продолжает уничтожаться нашими дронами по типу "Ланцет". Потому сейчас все на этапе тестирования. Но вот эти полгода последние многие компании работали над тем, чтобы создать определенный аналог "Ланцета" и скоро он будет в Украине, – подчеркнул Федоров.

Что известно о планах Украины по производству дронов

Министр заверил, что будет произведено более миллиона FPV-дронов и беспилотников других типов.

Мы воюем сегодня не только FPV-дронами, а нужны и разведывательные коптеры, и "камикадзе", работающие с дистанции 40 км, и коптеры-бомберы, – подчеркнул министр.

Федоров рассказал, что увеличивается и производство беспилотников, способных на сотни километров лететь и выполнять задачи. По его словам, дальних дронов достаточно много на сегодняшний день, производство увеличивается и есть определенная конкуренция между компаниями.

Мы можем делать не меньше, чем делает Россия дальних дронов-"камикадзе" и сейчас только вопрос масштабирования, то есть финансирование этого направления, – подчеркнул министр.

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