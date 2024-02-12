Разминирование с ИИ. Украинские разработчики создают инновационную технологию
Категория
Технологии
Дата публикации

Разминирование с ИИ. Украинские разработчики создают инновационную технологию

Михаил Федоров
Разминирование с ИИ. Украинские разработчики создают инновационную технологию
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Изобретатели из кластера Brave1 создают дрон для разминирования, использующий для работы искусственный интеллект.

Разминирование с ИИ: что известно

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о новых разработках украинских технологов.

Украина – одна из самых заминированных стран мира. Площадь загрязнения больше площади Австрии и Чехии вместе взятых. Украинские разработчики искусственного интеллекта UADamage работают над технологией для ускорения идентификации мин, снарядов и кратеров взрывов, где тоже могут содержаться опасные обломки.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации

Разработчики подключают к сенсорам искусственный интеллект. Он идентифицирует и классифицирует данные об объектах не только на поверхности земли, но глубоко под ней, и автоматически наносит их на карту. Так разминирование ускоряется в десятки раз, и этот процесс в целом становится более безопасным для людей.

Технология от UADamage работает по трем этапам.

  • Первый – стратегическое планирование. Команда использует спутниковые снимки и данные из кадастров, чтобы определить степень заминирования территории.

  • Второй – визуальная оценка на предмет наличия мин и взрывоопасных предметов. Территорию обследует дрон с камерой, а искусственный интеллект обнаруживает опасные объекты.

  • Третий этап – инспекция под землей и в траве, где используют различные сенсоры.

Сложнее всего в процессе разминирования, кроме количества мин, то, что они могут быть на значительной глубине и их не видят металлоискатели. Подключайтесь со своими инновациями к кластеру Brave1. Очистим Украину от грязи вместе!

В Украине начнется серийное производство дронов типа "Ланцета"

В рейндже до 20 км у нас есть большое количество коптеров, FPV-дронов, но ночью сейчас довольно трудно найти цель в диапазоне 20 км. Нам нужно поражать на 40 км. Дроны по типу "Ланцетов" достаточно высокотехнологичны, и понадобилось полгода, чтобы разогнать рынок в этом направлении, - сказал Федоров.

Федоров подчеркнул, что первые контракты будут заключены в ближайшие недели. На фронт они попадут вскоре после этого. Сейчас уже есть случаи применения таких БПЛА защитниками, однако они пока единичны.

Трудно назвать конкретные даты, но в течение двух месяцев информация уже начнет появляться в российских пабликах – как горят их танки, – сказал Федоров.

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