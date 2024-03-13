Може замінити програмістів. Що відомо про штучний інтелект Devin
Категорія
Технології
Дата публікації

Може замінити програмістів. Що відомо про штучний інтелект Devin

штучний інтелект Devin
Джерело:  online.ua

Розробники компанії Cognition змогли створити новий інструмент на основі штучного інтелекту  —  Devin. Він може автономно виконувати різноманітні інженерні задачі.

Що таке Devin

Як стверджують розробники, Devin змогли навчати планувати та виконувати складні інженерні завдання, які вимагають ухвалення тисяч рішень, пригадувати відповідний контекст на кожному кроці.

Окрім того, він вміє виправляти власні помилки.

Ба більше, наголошується, що новий ШІ оснастили звичайними інструментами розробника, включаючи оболонку, редактор коду та браузер у сандбоксі обчислювального середовища.

Звісно, ШІ має можливість активно співпрацювати з користувачем.

Розробники також вказують, що Devian може доповідати про свій прогрес у режимі реального часу, приймати відгуки та працювати разом із користувачем над вибором дизайну за потреби.

Devin може замінити програмістів

Як заявляють представники компанії Cognition, їхня розробка зможе навчитися використовувати незнайомі технології, створювати додатки, знаходити та виправляти баги, тренувати та налаштовувати власні моделі ШІ тощо.

Cognition також оцінила ШІ на SWE-bench, який вимагає від агентів розв’язання реальних проблем із GitHub, виявлених у проєктах із відкритим кодом.

Що також важливо розуміти, Devin правильно вирішує 13,86% проблем наскрізно, що значно перевищує попередній рівень техніки в 1,96%.

Попередні моделі могли вирішити лише 4,80% проблем.

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