Аналітики Microsoft зазначають, що підконтрольні Кремлю онлайн-кампанії з впливу на вибори в США відновили активність протягом останнього місяця, однак доволі повільними темпами.

Як Росія намагається здійснювати вплив на президентські вибори в США

Аналітики Microsoft підкреслюють, що підконтрольні кремлівським агентам та пропагандистам акаунти поширюють провокаційний та суперечливий контент з метою впливу на американських виборців.

Зокрема, поширюються заяви із критикою стосовно підтримки України.

Повідомлення про Україну — через традиційні засоби масової інформації та соціальні мережі — набрали обертів за останні два місяці завдяки поєднанню прихованих і явних кампаній, що охоплюють щонайменше 70 груп діяльності, пов'язаних із Росією, які ми відстежуємо, — підкреслюють у компанії. Поширити

Компанія уточнила, що найбільш плідна з таких російських кампаній пов'язана з адміністрацією диктатора Володимира Путіна.

Американські політичні оглядачі вважають, що зловмисне використання штучного інтелекту під час виборів у США стане ключовою проблемою, але в Microsoft запевняють, що простіші цифрові підробки зустрічаються частіше, ніж діпфейки.

У Microsoft уточнили, що російська активність не така інтенсивна, як під час попередніх виборів, однак вона може посилитися найближчими місяцями.

Як Росія намагається втілити плани з послаблення США та союзників

Як зазначають журналісти видання The Washington Post із посиланням на документ МЗС Росії від 2023 року у їхньому розпорядженні та представників європейських спецслужб, зовнішньополітичне відомство країни-агресорки розробляє план з послаблення західних країн, зокрема США.

У документі зазначається, що Кремль використовує війну проти України у рамках формування “нового світового порядку”, вільного від лідерства США.

Засекречене доповнення до офіційної та публічної “Концепції зовнішньої політики Російської Федерації” пропонує проведення так званих наступальних інформаційних операцій.

Також пропонуються інші заходи, які будуть охоплювати "воєнно-політичну, торговельно-економічну та інформаційно-психологічну сфери", проти "коаліції недружніх країн" на чолі зі США.

Нам необхідно продовжувати коригувати наш підхід до відносин із недружніми державами... Важливо створити механізм пошуку вразливих місць у їхній зовнішній і внутрішній політиці з метою вироблення практичних кроків із послаблення супротивників Росії, — підкреслюється у документі. Поширити

Зазначається, що цей документ фактично вперше офіційно підтверджує ведення Кремлем війни проти західних країн.

У секретному доповненні, датованому 11 квітня 2023 року, використовуються набагато жорсткіші й різкіші формулювання, ніж у відкритій концепції про зовнішню політику, і стверджується, що США очолюють коаліцію "недружніх країн", націлену на ослаблення Росії, оскільки Москва "становить загрозу для глобальної гегемонії Заходу".

У документі зазначається, що результати розв’язаної Росією злочинної війни проти України значною мірою визначатимуть умови майбутнього світового порядку.

Автори матеріалу підкреслюють, що це явно вказує на прагнення Росії нав’язувати волю авторитарних режимів іншим країнам.

Концепція зовнішньої політики Російської Федерації, опублікована 31 березня 2023 року і схвалена президентом Росії Володимиром Путіним, використовує м'які дипломатичні формулювання, закликаючи до "демократизації міжнародних відносин", "суверенної рівності" і зміцнення позицій Росії на світовій арені.

Хоча концепція також звинувачує США та "їхніх сателітів" у використанні українського конфлікту для ескалації "багаторічної антиросійської політики", у ній також говориться, що "Росія не вважає себе ворогом Заходу... і не має стосовно нього жодних поганих намірів".

Росія сподівається, що Захід "усвідомить безперспективність своєї конфронтаційної політики і гегемоністських амбіцій і прийме складні реалії багатополярного світу", йдеться у відкритому документі.

У заяві МЗС Росії йдеться про те, що він не коментує "наявність або відсутність внутрішніх документів міністерства" і хід роботи над ними.

Ми можемо підтвердити, як уже неодноразово заявляли на різних рівнях, що налаштовані на рішучу протидію агресивним крокам колективного Заходу в рамках розв'язаної проти Росії гібридної війни, — заявили у зовнішньополітичному відомстві країни-агресорки. Поширити

Створення Концепції зовнішньої політики і секретного доповнення до неї відбулося після звернення до російських учених із пропозицією про розробку політики.

В одній із пропозицій, що надійшла в лютому 2023 року в МЗС від заступника керівника московського Інституту Співдружності незалежних держав, який підтримує тісні зв'язки з російським апаратом безпеки, варіанти дій Росії були викладені ще більш прямолінійно.

В інших пунктах політичної пропозиції, яку також було надано The Post, Москві пропонується розпалити конфлікт між США і Китаєм через Тайвань, щоб зблизити Росію і Китай, а також "загострити ситуацію на Близькому Сході навколо Ізраїлю, Ірану і Сирії, щоб відвернути США проблемами цього регіону".

Західні чиновники попереджають, що Росія в останні два роки посилює пропагандистські кампанії та кампанії впливу, прагнучи підірвати підтримку України.

У рамках цього вона прагне створити новий глобальний розкол, причому російські пропагандистські зусилля проти Заходу знаходять відгук у багатьох країнах Близького Сходу, Африки, Латинської Америки та Азії.