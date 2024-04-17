Палата представителей США обнародовала проекты помощи Украине и Израилю
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Палата представителей США обнародовала проекты помощи Украине и Израилю

Конгресс США
Конгресс США
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Палата представителей Конгресса США обнародовала 3 отдельных документа о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Что известно о предложенных Палатой представителях проектах помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В частности, законопроект о помощи Украине требует от Государственного департамента США и Минобороны в течение 45 дней с момента принятия представить стратегию дальнейшей поддержки Киева Вашингтоном.

Проект предлагает финансирование помощи Украине в размере 61 млрд долларов.

Какое оружие Украина должна получить по этому законопроекту

В частности, предполагается, что 23 млрд долларов будет израсходовано на пополнение арсеналов американских военных.

  • 23,2 млрд. долларов пойдет на пополнение оборонных товаров и услуг, предоставляемых Украине.

  • 11,3 млрд долларов — на текущие военные операции США в регионе.

  • 13,8 млрд долларов — на закупку новейших систем вооружений, товаров и услуг оборонного назначения.

  • 26 миллионов долларов на продолжение надзора и подотчетности с помощью и оборудованием, предоставляемым Украине.

Также требует от партнеров и союзников платить свою долю из-за требований соответствия расходов.

Она предусматривает соглашение о возврате средств за экономическую поддержку правительством Украины.

Законопроект также обязывает президента США в кратчайшие сроки после вступления в силу передать Украине оперативно-тактические ракетные комплексы большой дальности.

Президент США должен договориться с Украиной о возмещении Киевом экономической помощи, следует из обнародованного текста законопроекта.

Предусматривается конфискация российских активов для покрытия расходов.

При этом он вправе списать до 50% задолженности Украины за оказанную ей помощь, но не ранее 15 ноября 2024 года.

Спикер Майк Джонсон сказал, что законодательство будет включать структуру кредитов для оказания помощи, а также усовершенствованную стратегию и подотчетность.

Проект помощи Израилю предусматривает финансирование в 26 млрд долларов.

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