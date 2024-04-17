По словам бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, Украина находится в уязвимом положении из-за промедления западных партнеров с помощью, однако ситуация отнюдь не катастрофическая.

Болтон о ситуации в Украине и наиболее вероятных сценариях развития

Болтон отметил, что сейчас Украина находится не в такой тяжелой ситуации, как в начале вторжения оккупационной армии РФ.

При этом он предположил, что существует возможность того, что Конгресс США не одобрит финансирование дополнительной помощи Украине.

Думаю, что наиболее уязвимая Украина была в начале полномасштабной войны. Но сейчас существует опасность, что Соединенные Штаты не примут закон о необходимой помощи. У США есть основания полагать, что Россия производит в 5-6 раз больше артиллерийских выстрелов, чем Украина. Пять-шесть снарядов на каждый выпущенный Украиной в ответ — долгое время Украина так не продержится. Украина явно экономит боеприпасы, подчеркнул Болтон. Поделиться

Какие варианты будут лучшими для Украины

По его мнению, сейчас лучшее, на что можно рассчитывать на президентские выборы в США, это тупик на фронте в Украине.

Болтон подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин делает ставку на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Если его выберут, я очень переживаю за будущее Украины. Я очень обеспокоен возможным переизбранием Трампа — особенно из-за его позиций в отношении НАТО и, в частности, российского вторжения в Украину. Я действительно думаю, что если он сможет сосредоточить свое внимание довольно долго — что для Трампа нелегко, то он попытается выйти из НАТО. Президенты могут исходить из любых договоров, по которым хотят, и он мог бы это сделать. И это было бы катастрофической ошибкой для Соединенных Штатов и всего мира, если бы он это сделал, но это возможно. Я думаю, что Путин частично ждет, сделает ли это Трамп, потому что выход США из НАТО сделает НАТО фактически неэффективным — не только для Украины, но и всего альянса, — отмечает Болтон. Поделиться

Он подчеркнул, что Путин внимательно следит за заявлениями Трампа по поводу войны в Украине.

Однако эксрадник отметил, что не верит в реальность озвученных Трампом сценариев.