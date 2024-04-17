По словам бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, Украина находится в уязвимом положении из-за промедления западных партнеров с помощью, однако ситуация отнюдь не катастрофическая.
Болтон о ситуации в Украине и наиболее вероятных сценариях развития
Болтон отметил, что сейчас Украина находится не в такой тяжелой ситуации, как в начале вторжения оккупационной армии РФ.
При этом он предположил, что существует возможность того, что Конгресс США не одобрит финансирование дополнительной помощи Украине.
Какие варианты будут лучшими для Украины
По его мнению, сейчас лучшее, на что можно рассчитывать на президентские выборы в США, это тупик на фронте в Украине.
Болтон подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин делает ставку на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Он подчеркнул, что Путин внимательно следит за заявлениями Трампа по поводу войны в Украине.
Однако эксрадник отметил, что не верит в реальность озвученных Трампом сценариев.
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