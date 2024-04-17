Комитет разведки США после секретного брифинга призвал срочно одобрить помощь Украине

Комитет разведки Палаты представителей США 16 апреля провел секретное совещание по ситуации в Украине.
США должны срочно принять помощь Украине
Глава Комитета конгрессмен-республиканец Майк Тернер и высокопоставленный член комитета, конгрессмен-демократ Джим Гаймс опубликовали совместное заявление.
В нем отмечено, что решение о помощи Украине следует принять немедленно.
Тернер и Гаймс отметили, что Соединенные Штаты должны "противостоять захватнической войне Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине критическая".
Законопроект о помощи Украине
В феврале Сенат США одобрил законопроект о международной помощи на сумму 95,3 миллиарда долларов, включающий финансирование для Украины, Израиля и Тайваня.
Документ предусматривает более 60 миллиардов долларов Украине, 14 миллиардов — Израиля и 4,83 миллиарда — поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон более полугода не выносил его на голосование.
16 апреля он представил четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и финансированию национальной безопасности.
Если законопроект о помощи Украине согласуют в Палате представителей, Сенат снова будет голосовать за него. Затем его должен подписать президент США Джо Байден.
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