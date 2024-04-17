Комитет разведки США после секретного брифинга призвал срочно одобрить помощь Украине

Комитет разведки Палаты представителей США 16 апреля провел секретное совещание по ситуации в Украине.

США должны срочно принять помощь Украине

Глава Комитета конгрессмен-республиканец Майк Тернер и высокопоставленный член комитета, конгрессмен-демократ Джим Гаймс опубликовали совместное заявление.

В нем отмечено, что решение о помощи Украине следует принять немедленно.

Мы должны передать помощь Украине сейчас. Сегодня на секретном совещании наш комитет был проинформирован о критической необходимости предоставления Украине военной помощи на этой неделе, — отметили конгрессмены. Поделиться

Тернер и Гаймс отметили, что Соединенные Штаты должны "противостоять захватнической войне Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине критическая".

Законопроект о помощи Украине

В феврале Сенат США одобрил законопроект о международной помощи на сумму 95,3 миллиарда долларов, включающий финансирование для Украины, Израиля и Тайваня.

Документ предусматривает более 60 миллиардов долларов Украине, 14 миллиардов — Израиля и 4,83 миллиарда — поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон более полугода не выносил его на голосование.

16 апреля он представил четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и финансированию национальной безопасности.