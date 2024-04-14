В Белом доме выступили с новым заявлением о помощи Украине и Израилю
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В Белом доме выступили с новым заявлением о помощи Украине и Израилю

В Белом доме выступили с новым заявлением о помощи Украине и Израилю
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Источник:  Axios

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил, что законопроект о помощи нужно только вынести на голосование.

В Белом доме призывают не медлить с законопроектом о помощи Украине и Израилю

Белый дом предлагает как можно скорее вынести на обсуждение Палаты представителей вопросы помощи Украине и Израилю.

Нам не нужны были напоминания о происходящем в Украине. Но минувшая ночь, безусловно, значительно подчеркивает угрозу, с которой сталкивается Израиль в очень сложном соседстве.

Джон Кирби

Джон Кирби

Советник Белого дома

По его словам, Палате представителей только нужно принять и поставить на голосование законопроект об иностранной помощи.

Мы с вами знаем, что голоса есть. Мы просто ищем лидерства в офисе спикера: вынести его на обсуждение, проголосовать за него, чтобы не только Израиль мог получить дополнительные ресурсы и защитить себя — в чем он явно нуждается, — но и Украина тоже.

Война на Ближнем Востоке: что известно

В начале апреля Иран заявил, что Израиль нанес удар по его консульству в Дамаске, убив командира подразделения "Аль-Кудс" КСИР.

В ночь на 14 апреля Тегеран заявил об "ударном возмездии" по Израилю, атаковав страну дронами-камикадзе и ракетами.

В Армии обороны страны сказали, что сбить удалось 120 баллистических и 30 крылатых ракет, а также более 170 беспилотников. Сбивать их помогали США и Иордания.

Напомним, что принятый Сенатом законопроект о поддержке на сумму 95 млрд долл предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню.

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