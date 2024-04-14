У Білому домі виступили з новою заявою щодо допомоги Україні та Ізраїлю
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У Білому домі виступили з новою заявою щодо допомоги Україні та Ізраїлю

США
Джерело:  Axios

Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі заявив, що законопроєкт про допомогу потрібно лише винести на голосування.

У Білому домі закликають не зволікати з законопроєктом допомоги Україні та Ізраїлю

Білий дім пропонує якомога швидше винести на обговорення Палати представників питання допомоги Україні та Ізраїлю.

Нам не потрібні були нагадування про те, що відбувається в Україні. Але минула ніч, безумовно, значно підкреслює загрозу, з якою стикається Ізраїль у дуже, дуже складному сусідстві.

Джон Кірбі

Джон Кірбі

Радник Білого дому

За його словами, Палаті представників лише потрібно ухвалити і поставити на голосування законопроєкт про іноземну допомогу.

Ми з вами знаємо, що голоси є. Ми просто шукаємо лідерства в офісі спікера: винести його на обговорення, проголосувати за нього, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси і захистити себе — чого він явно потребує, — а й Україна також.

Війна на Близькому Сході: що відомо

На початку квітня Іран заявив, що Ізраїль завдав удару по його консульству в Дамаску, убивши командира підрозділу "Аль-Кудс" КВІР.

У ніч на 14 квітня Тегеран заявив про "удар відплати" по Ізраїлю, атакувавши країну дронами-камікадзе і ракетами.

В Армії оборони країни сказали, що збити вдалося 120 балістичних і 30 крилатих ракет, а також понад 170 безпілотників. Збивати їх допомагали США та Йорданія.

Нагадаємо, що ухвалений Сенатом законопроєкт про підтримку на суму 95 млрд дол передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

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