У Білому домі виступили з новою заявою щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі заявив, що законопроєкт про допомогу потрібно лише винести на голосування.
У Білому домі закликають не зволікати з законопроєктом допомоги Україні та Ізраїлю
Білий дім пропонує якомога швидше винести на обговорення Палати представників питання допомоги Україні та Ізраїлю.
За його словами, Палаті представників лише потрібно ухвалити і поставити на голосування законопроєкт про іноземну допомогу.
Ми з вами знаємо, що голоси є. Ми просто шукаємо лідерства в офісі спікера: винести його на обговорення, проголосувати за нього, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси і захистити себе — чого він явно потребує, — а й Україна також.
Війна на Близькому Сході: що відомо
На початку квітня Іран заявив, що Ізраїль завдав удару по його консульству в Дамаску, убивши командира підрозділу "Аль-Кудс" КВІР.
У ніч на 14 квітня Тегеран заявив про "удар відплати" по Ізраїлю, атакувавши країну дронами-камікадзе і ракетами.
Нагадаємо, що ухвалений Сенатом законопроєкт про підтримку на суму 95 млрд дол передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.
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