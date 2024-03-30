Білий дім озвучив мету останніх ракетних ударів Росії по Україну

У США назвали останні ракетну атаку Росії на енергомережу України спробою російського диктатора Володимира Путіна "занурити" країну "в темряву".
У США назвали цілі останніх ударів РФ по енергосистемі України
Як зазначила речниця Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон, 29 березня Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак на енергосистему України з початку війни, "позбавивши багатьох людей по всій країні тепла, води та електроенергії у все ще холодні дні ранньої весни".
У заяві Вотсон закликала Палата представників Конгресу США ухвалити двопартійний додатковий законопроект про національну безпеку, що дозволить надіслати Україні більше засобів протиповітряної оборони.
Що відомо про ракетну атаку РФ на Україну 29 березня
В ніч на 29 березня росіяни випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Сили ППО знищили 56 безпілотників та 29 ракет.
Загалом окупанти застосували 99 засобів повітряного ураження з яких знищили 84.
Ворог умисно цілився по об'єктам енергетики й атакував три ТЕС, зокрема Канівську та Дністровську ГЕС, серйозно пошкодивши їхнє обладнання. Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.
Через обстріли у семи областях введені графіки відключення електроенергії. Зокрема, графіки аварійних відключень світла наразі діють у:
Дніпропетровській,
Запорізькій,
Кіровоградській,
Харківській,
Сумській,
Полтавській,
Донецькій.