Білий дім озвучив мету останніх ракетних ударів Росії по Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Білий дім озвучив мету останніх ракетних ударів Росії по Україну

The White House
білий дім

У США назвали останні ракетну атаку Росії на енергомережу України спробою російського диктатора Володимира Путіна "занурити" країну "в темряву".

У США назвали цілі останніх ударів РФ по енергосистемі України

Як зазначила речниця Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон, 29 березня Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак на енергосистему України з початку війни, "позбавивши багатьох людей по всій країні тепла, води та електроенергії у все ще холодні дні ранньої весни".

Ці бомбардування — частина серії російських атак на критично важливу інфраструктуру України — є жахливим нагадуванням про зусилля Владіміра Путіна зламати дух українського народу і занурити його в темряву.

Адрієн Вотсон

Адрієн Вотсон

Речниця Ради національної безпеки США

У заяві Вотсон закликала Палата представників Конгресу США ухвалити двопартійний додатковий законопроект про національну безпеку, що дозволить надіслати Україні більше засобів протиповітряної оборони.

Потреба України є нагальною, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок, — підкреслила речник Ради нацбезпеки США.

Що відомо про ракетну атаку РФ на Україну 29 березня

В ніч на 29 березня росіяни випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Сили ППО знищили 56 безпілотників та 29 ракет.

Загалом окупанти застосували 99 засобів повітряного ураження з яких знищили 84.

Ворог умисно цілився по об'єктам енергетики й атакував три ТЕС, зокрема Канівську та Дністровську ГЕС, серйозно пошкодивши їхнє обладнання. Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Через обстріли у семи областях введені графіки відключення електроенергії. Зокрема, графіки аварійних відключень світла наразі діють у:

  • Дніпропетровській,

  • Запорізькій,

  • Кіровоградській,

  • Харківській,

  • Сумській,

  • Полтавській,

  • Донецькій.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?