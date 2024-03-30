Білий дім озвучив мету останніх ракетних ударів Росії по Україну

У США назвали останні ракетну атаку Росії на енергомережу України спробою російського диктатора Володимира Путіна "занурити" країну "в темряву".

У США назвали цілі останніх ударів РФ по енергосистемі України

Як зазначила речниця Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон, 29 березня Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак на енергосистему України з початку війни, "позбавивши багатьох людей по всій країні тепла, води та електроенергії у все ще холодні дні ранньої весни".

Ці бомбардування — частина серії російських атак на критично важливу інфраструктуру України — є жахливим нагадуванням про зусилля Владіміра Путіна зламати дух українського народу і занурити його в темряву. Адрієн Вотсон Речниця Ради національної безпеки США

У заяві Вотсон закликала Палата представників Конгресу США ухвалити двопартійний додатковий законопроект про національну безпеку, що дозволить надіслати Україні більше засобів протиповітряної оборони.

Потреба України є нагальною, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок, — підкреслила речник Ради нацбезпеки США. Поширити

Що відомо про ракетну атаку РФ на Україну 29 березня

В ніч на 29 березня росіяни випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Сили ППО знищили 56 безпілотників та 29 ракет.

Загалом окупанти застосували 99 засобів повітряного ураження з яких знищили 84.

Ворог умисно цілився по об'єктам енергетики й атакував три ТЕС, зокрема Канівську та Дністровську ГЕС, серйозно пошкодивши їхнє обладнання. Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Через обстріли у семи областях введені графіки відключення електроенергії. Зокрема, графіки аварійних відключень світла наразі діють у: