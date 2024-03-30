Белый дом озвучил цель последних ракетных ударов России по Украине

В США назвали последние ракетную атаку России на энергосеть Украины попыткой российского диктатора Владимира Путина "погрузить" страну "в темноту".

В США назвали целые последние удары РФ по энергосистеме Украины

Как отметила спикер Совета национальной безопасности США Адриен Уотсон, 29 марта Россия совершила одну из самых больших воздушных атак на энергосистему Украины с начала войны, "лишив многих людей по всей стране тепла, воды и электроэнергии во все еще холодные дни ранней весной".

Эти бомбардировки — часть серии российских атак на критически важную инфраструктуру Украины — ужасное напоминание об усилиях Владимира Путина сломать дух украинского народа и погрузить его во тьму. Адриен Уотсон Представитель Совета национальной безопасности США

В заявлении Уотсон призвала Палата представителей Конгресса США принять двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, который позволит прислать Украине больше средств противовоздушной обороны.

Потребность Украины неотложна, и мы не можем позволить себе дальнейших задержек, — подчеркнула представитель Совета нацбезопасности США. Поделиться

Что известно о ракетной атаке РФ на Украину 29 марта

В ночь на 29 марта россияне выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили 56 беспилотников и 29 ракет.

Всего оккупанты применили 99 средств воздушного поражения, из которых уничтожили 84.

Враг намеренно целился по объектам энергетики и атаковал три ТЭС, в том числе Каневскую и Днестровскую ГЭС, серьезно повредив их оборудование. Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Из-за обстрелов в семи областях введены графики отключения электроэнергии. В частности, графики аварийных отключений света действуют в следующем: