У Байдена высказались по поводу идеи спикера Джонсона разделить помощь Украине и Израилю

В Белом доме 16 апреля заявили, что «на первый взгляд» предложение спикера Майка Джонсона по ряду законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню отвечает запросам администрации по национальной безопасности.

Белый дом хочет больше деталей о законопроектах Джонсона

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сказал журналистам, что администрация все еще ждет детали предложения Джонсона, прежде чем принять решение.

Важно, чтобы наши союзники, такие как Украина и Израиль, которые находятся под прицелом, буквально под прицелом, как можно быстрее получили необходимую помощь в безопасности. Поэтому мы хотим, чтобы Палата представителей решила это на этой неделе. Джон Кирби Спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности

На первый взгляд кажется, что предложение спикера действительно поможет нам получить помощь Украине, помощь Израилю и необходимые ресурсы для Индо-Тихоокеанского региона для широкого спектра непредвиденных ситуаций там. Мы просто хотим получить больше деталей, — добавил он. Поделиться

Накануне Белый дом заявил, что будет против отдельного законопроекта по финансированию помощи Израилю.

Кирби подчеркнул неотложность ситуации для Украины и для Израиля.

Что предполагает план Майка Джонсона

15 апреля Джонсон обнародовал свой план финансирования национальной безопасности.

Он предусматривает пакет из четырех законопроектов — Украина, Израиль и Тайвань получат каждый свой, а четвертый сосредотачивается на приоритетах национальной безопасности США.

За каждый законопроект потом будут голосовать отдельно.

Четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, по словам Джонсона, будет включать в себя предложение помочь Украине оплатить помощь путем ареста российских активов; план оказания части помощи в виде ссуд; и новые санкции против Ирана после ударов Тегерана по Израилю