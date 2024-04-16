У Байдена висловилися щодо ідеї спікера Джонсона розділити допомогу Україні та Ізраїлю

У Білому домі 16 квітня заявили, що «на перший погляд» пропозиція спікера Майка Джонсона щодо низки законопроєктів щодо надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню відповідає запитам адміністрації щодо національної безпеки.

Білий дім хоче більше деталей про законопроєкти Джонсона

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі сказав журналістам, що адміністрація все ще чекає деталі пропозиції Джонсона, перш ніж ухвалити рішення.

Важливо, щоб наші союзники, такі як Україна та Ізраїль, які перебувають під прицілом, буквально під прицілом, якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу. Тому ми хочемо, щоб Палата представників вирішила це цього тижня. Джон Кірбі Речник Білого дому з питань національної безпеки

На перший погляд здається, що пропозиція спікера насправді допоможе нам отримати допомогу Україні, допомогу Ізраїлю та необхідні ресурси для Індо-Тихоокеанського регіону для широкого спектру непередбачених ситуацій там. Ми просто хочемо отримати більше деталей, — додав він. Поширити

Напередодні Білий дім заявив, що буде проти окремого законопроекту про фінансування допомоги Ізраїлю.

Кірбі підкреслив невідкладність ситуації для України, а також для Ізраїлю.

Що передбачає план Майка Джонсона

15 квітня Джонсон оприлюднив свій план фінансування національної безпеки.

Він передбачає пакет з чотирьох законопроєктів — Україна, Ізраїль і Тайвань отримають кожен свій, а четвертий зосереджується на пріоритетах національної безпеки США.

За кожен законопроєкт потім голосуватимуть окремо.

Четвертий законопроєкт, пов'язаний з національною безпекою, за словами Джонсона, включатиме пропозицію допомогти Україні оплатити допомогу шляхом арешту російських активів; план надання частини допомоги у вигляді позик; і нові санкції проти Ірану після ударів Тегерана по Ізраїлю.