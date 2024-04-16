16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив 4 окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки.

Законопроєкт щодо допомоги Україні будуть розглядати окремо

Як вдалося дізнатися журналістам, Джонсон оприлюднив свою пропозицію під час закритої конференції Палати представників Республіканської партії.

Що важливо розуміти, план полягає в тому, щоб перемістити усі 4 законопроєкти під одну процедурну норму, яка б дозволила внесення поправок.

Четвертий законопроєкт, пов’язаний з національною безпекою, включатиме:

заборону TikTok,

положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні,

акт ленд-лізу для військової допомоги

конвертовані позики для гуманітарної допомоги.

Окрім того, наголошується, що незабаром конгресмени розглянуть окремі законопроєкт "зі структурованим та відповідним процесом внесення змін" до:

Фінансування нашого союзника Ізраїлю; Підтримка України у війні проти російської агресії; Зміцнення союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні; Ухвалення додаткових заходів для протидії ворогам і зміцнення національної безпеки.

I have just spoken with the @HouseGOP conference on my plan to address national security supplemental legislation on the growing security crises.



This week, we will consider separate bills with a structured and germane amendment process to:



•Fund our ally Israel

•Support… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) April 15, 2024

Білий дім не підтримав план Джонсона

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр офіційно попередила, що команда американського лідера Джо Байдена виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні.

Ми не приймемо окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю, — наголосила вона. Поширити

Представниця адміністрації Байдена звернула увагу на те, що окремий законопроєкт не допоміг би Ізраїлю та Україні.

Це фактично затримало б необхідну допомогу, — заявила Карін Жан-П’єр. Поширити

Вона також закликала Палату представників прийняти законопроєкт про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню на 95 мільярдів доларів США.