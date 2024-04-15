Чому США бояться ударів по російських НПЗ — відповідь експерта

Чому США бояться ударів по російських НПЗ

Зокрема, він прокоментував, чого бояться американці, коли поширюють заяви про сумніви в ефективності українських ударів по російським НПЗ і коли закликають Ізраїль не завдавати ударів у відповідь на ракетну атаку Ірану.

Я думаю, бояться того, аби програти вибори. І це ключова тема цього року для адміністрації президента Байдена та й для всієї їхньої команди. Вони розуміють, що будь-яка нестабільність в Європі чи на Близькому сході загрожує позиціям Байдена і його оточенню, - наголосив Джигун. Поширити

Експерт відзначив, що довкола України і Ізраїлю в Сполучених Штатах тривають активно дискусії з приводу того, що президент Джо Байден виявився не таким активним політиком, який зміг би зупинити конфлікт і забезпечити мир у світі.

Сполучені Штати споконвіку вважалися ось тим світовим поліцейським, який вміє наводити лад і зберігати демократію, але така млява позиція з приводу України, розгортання зараз війни між Ізраїлем і Палестиною, між Ізраїлем і Іраном, яка загострюється, вказує на те, що все ж таки не спрацьовує та стратегія, яку вони обрали на початку. От власне через це і рухається справа у тому напрямку, щоби намагатися заспокоїти усіх і стихнути принаймні до осені, коли для Байдена буде напевно один з найважливіших моментів мабуть у політичній кар'єрі, - сказав експерт. Поширити

Також у нього запитали думку про те, що має відбуватися в Україні в вирішальний момент виборів, аби Байден міг перемогти у виборчій кампанії в США.

В мене стійке відчуття того, що Байден дуже хотів би, щоби Україна у тому є форматі, в якому є зараз, оборонялася із незначними змінами лінії фронту, аби не було ударів не лише по військовій інфраструктурі, але й не було ударів по Кримському мосту. Власне, відносини між Німеччиною і Сполученими Штатами дуже близькі. І те, що Шольц так загадково відмовляється щоразу від постачання нам ракет Taurus, які власне і потрібні для того, щоби цей міст зруйнувати, може вказувати на те, що є й зв'язок тут такий, - сказав експерт. Поширити

Джигун переконаний, що для Байдена зараз "важливо максимально заморозити будь-які спроби Росії зсунути лінію фронту, але, разом з тим, не робити якихось надрішучих кроків з боку України, оскільки вони можуть задіяти якісь інші механізми в середині Росії, які є непередбачуваними в Сполучених Штатах".

Експерт нагадав про схвалений і підписаний у США закон про лендліз для України у 2022 році, який не діє. Цей закон "дозволяв Байдену давати величезні можливості для України на полі бою і можливо навіть закінчувати війну тоді". "Але цього не відбулося. Зброї перемоги ми не отримали. Ми не змогли відсунути ворога до тих рубежів, після яких продовження війни ставало би не важливим і неможливим для них (росіян)", - сказав Джигун.

Він вважає, що Байден зараз не демонструє лідерської позиції, якої від нього очкують.

США проти ударів по НПЗ у Росії

За даними видання The Washington Post, у Вашингтоні побоюються, що атаки дронів на російські нафтопереробні заводи може призвести до зростання світових цін на енергоносії та ескалації.

Раніше у Пентагоні заявили, що атаки БПЛА можуть мати негативний вплив на світовий енергетичний ринок, а також назвали російські НПЗ "цивільними цілями".