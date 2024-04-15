Чому США бояться ударів по російських НПЗ — відповідь експерта
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Чому США бояться ударів по російських НПЗ — відповідь експерта

НПЗ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Політичний експерт Максим Джигун пояснив, чому у адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена скептично ставляться до українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

Чому США бояться ударів по російських НПЗ

Зокрема, він прокоментував, чого бояться американці, коли поширюють заяви про сумніви в ефективності українських ударів по російським НПЗ і коли закликають Ізраїль не завдавати ударів у відповідь на ракетну атаку Ірану.

Я думаю, бояться того, аби програти вибори. І це ключова тема цього року для адміністрації президента Байдена та й для всієї їхньої команди. Вони розуміють, що будь-яка нестабільність в Європі чи на Близькому сході загрожує позиціям Байдена і його оточенню, - наголосив Джигун.

Експерт відзначив, що довкола України і Ізраїлю в Сполучених Штатах тривають активно дискусії з приводу того, що президент Джо Байден виявився не таким активним політиком, який зміг би зупинити конфлікт і забезпечити мир у світі.

Сполучені Штати споконвіку вважалися ось тим світовим поліцейським, який вміє наводити лад і зберігати демократію, але така млява позиція з приводу України, розгортання зараз війни між Ізраїлем і Палестиною, між Ізраїлем і Іраном, яка загострюється, вказує на те, що все ж таки не спрацьовує та стратегія, яку вони обрали на початку. От власне через це і рухається справа у тому напрямку, щоби намагатися заспокоїти усіх і стихнути принаймні до осені, коли для Байдена буде напевно один з найважливіших моментів мабуть у політичній кар'єрі, - сказав експерт.

Також у нього запитали думку про те, що має відбуватися в Україні в вирішальний момент виборів, аби Байден міг перемогти у виборчій кампанії в США.

В мене стійке відчуття того, що Байден дуже хотів би, щоби Україна у тому є форматі, в якому є зараз, оборонялася із незначними змінами лінії фронту, аби не було ударів не лише по військовій інфраструктурі, але й не було ударів по Кримському мосту. Власне, відносини між Німеччиною і Сполученими Штатами дуже близькі. І те, що Шольц так загадково відмовляється щоразу від постачання нам ракет Taurus, які власне і потрібні для того, щоби цей міст зруйнувати, може вказувати на те, що є й зв'язок тут такий, - сказав експерт.

Джигун переконаний, що для Байдена зараз "важливо максимально заморозити будь-які спроби Росії зсунути лінію фронту, але, разом з тим, не робити якихось надрішучих кроків з боку України, оскільки вони можуть задіяти якісь інші механізми в середині Росії, які є непередбачуваними в Сполучених Штатах".

Експерт нагадав про схвалений і підписаний у США закон про лендліз для України у 2022 році, який не діє. Цей закон "дозволяв Байдену давати величезні можливості для України на полі бою і можливо навіть закінчувати війну тоді". "Але цього не відбулося. Зброї перемоги ми не отримали. Ми не змогли відсунути ворога до тих рубежів, після яких продовження війни ставало би не важливим і неможливим для них (росіян)", - сказав Джигун.

Він вважає, що Байден зараз не демонструє лідерської позиції, якої від нього очкують.

США проти ударів по НПЗ у Росії

За даними видання The Washington Post, у Вашингтоні побоюються, що атаки дронів на російські нафтопереробні заводи може призвести до зростання світових цін на енергоносії та ескалації.

Раніше у Пентагоні заявили, що атаки БПЛА можуть мати негативний вплив на світовий енергетичний ринок, а також назвали російські НПЗ "цивільними цілями".

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