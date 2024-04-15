Почему США боятся ударов по российским НПЗ — ответ эксперта

Политический эксперт Максим Джигун объяснил, почему в администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена скептически относятся к украинским ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Почему США боятся ударов по российским НПЗ
В частности, он прокомментировал, чего боятся американцы, когда распространяют заявления об сомнениях в эффективности украинских ударов по российским НПЗ и когда призывают Израиль не наносить ответных ударов на ракетную атаку Ирана.
Эксперт отметил, что вокруг Украины и Израиля в Соединенных Штатах продолжаются активно дискуссии по поводу того, что президент Джо Байден оказался не столь активным политиком, который смог бы остановить конфликт и обеспечить мир в мире.
Также у него спросили мнение о том, что должно происходить в Украине в решающий момент выборов, чтобы Байден мог победить в избирательной кампании в США.
Джигун убежден, что для Байдена сейчас "важно максимально заморозить любые попытки России сдвинуть линию фронта, но, вместе с тем, не делать каких-то решительных шагов со стороны Украины, поскольку они могут задействовать какие-то другие механизмы внутри России, которые непредсказуемы в Соединенных Штатов».
Эксперт напомнил об одобренном и подписанном в США недействующем законе о лендлизе для Украины в 2022 году. Этот закон "позволял Байдену давать огромные возможности для Украины на поле боя и, возможно, даже заканчивать тогда войну". "Но этого не произошло. Оружия победы мы не одержали. Мы не смогли отодвинуть врага к тем рубежам, после которых продолжение войны становилось бы не важным и невозможным для них (россиян)", — сказал Джигун.
Он считает, что Байден сейчас не демонстрирует лидерскую позицию, которой от него ожидают.
США против ударов по НПЗ в России
По данным издания The Washington Post, в Вашингтоне опасаются, что атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к росту мировых цен на энергоносители и эскалации.
Ранее в Пентагоне заявили, что атаки БПЛА могут оказать негативное влияние на мировой энергетический рынок, а также назвали российские НПЗ "гражданскими целями".
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