Почему США боятся ударов по российским НПЗ — ответ эксперта

Почему США боятся ударов по российским НПЗ

В частности, он прокомментировал, чего боятся американцы, когда распространяют заявления об сомнениях в эффективности украинских ударов по российским НПЗ и когда призывают Израиль не наносить ответных ударов на ракетную атаку Ирана.

Я думаю, боятся того, чтобы проиграть выборы. И это ключевая тема в этом году для администрации президента Байдена и всей их команды. Они понимают, что любая нестабильность в Европе или на Ближнем Востоке чревата позициями Байдена и его окружением, — подчеркнул Джигун. Поделиться

Эксперт отметил, что вокруг Украины и Израиля в Соединенных Штатах продолжаются активно дискуссии по поводу того, что президент Джо Байден оказался не столь активным политиком, который смог бы остановить конфликт и обеспечить мир в мире.

Соединенные Штаты испокон веков считались вот тем мировым полицейским, который умеет наводить порядок и сохранять демократию, но такая вялая позиция по поводу Украины, развертывание сейчас обостряющейся войны между Израилем и Палестиной, между Израилем и Ираном, указывает на то, что все же не срабатывает та стратегия, которую они избрали в начале. Вот именно поэтому и движется дело в том направлении, чтобы пытаться успокоить всех и затихнуть по крайней мере до осени, когда для Байдена будет наверняка один из важнейших моментов в политической карьере, — сказал эксперт. Поделиться

Также у него спросили мнение о том, что должно происходить в Украине в решающий момент выборов, чтобы Байден мог победить в избирательной кампании в США.

У меня стойкое ощущение того, что Байден очень хотел бы, чтобы Украина в том формате, в котором есть сейчас, оборонялась с незначительными изменениями линии фронта, чтобы не было ударов не только по военной инфраструктуре, но и не было ударов по Крымскому мосту. По сути, отношения между Германией и Соединенными Штатами очень близки. И то, что Шольц так загадочно отказывается каждый раз от поставок нам ракет Taurus, которые, собственно, и нужны для того, чтобы этот мост разрушить, может указывать на то, что есть и связь здесь такая, — сказал эксперт. Поделиться

Джигун убежден, что для Байдена сейчас "важно максимально заморозить любые попытки России сдвинуть линию фронта, но, вместе с тем, не делать каких-то решительных шагов со стороны Украины, поскольку они могут задействовать какие-то другие механизмы внутри России, которые непредсказуемы в Соединенных Штатов».

Эксперт напомнил об одобренном и подписанном в США недействующем законе о лендлизе для Украины в 2022 году. Этот закон "позволял Байдену давать огромные возможности для Украины на поле боя и, возможно, даже заканчивать тогда войну". "Но этого не произошло. Оружия победы мы не одержали. Мы не смогли отодвинуть врага к тем рубежам, после которых продолжение войны становилось бы не важным и невозможным для них (россиян)", — сказал Джигун.

Он считает, что Байден сейчас не демонстрирует лидерскую позицию, которой от него ожидают.

США против ударов по НПЗ в России

По данным издания The Washington Post, в Вашингтоне опасаются, что атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к росту мировых цен на энергоносители и эскалации.

Ранее в Пентагоне заявили, что атаки БПЛА могут оказать негативное влияние на мировой энергетический рынок, а также назвали российские НПЗ "гражданскими целями".