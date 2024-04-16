16 апреля спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил 4 отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и о приоритетах национальной безопасности.
Законопроект о помощи Украине будут рассматривать отдельно
Как удалось узнать журналистам, Джонсон обнародовал свое предложение на закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии.
Что важно понимать, план заключается в том, чтобы переместить все 4 законопроекта под одну процедурную норму, которая позволила бы внести поправки.
Четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, будет включать:
запрет TikTok
положение, которое позволит США использовать конфискованные российские активы для помощи Украине
акт ленд-лиза для военной помощи
конвертируемые ссуды для гуманитарной помощи.
Кроме того, сообщается, что вскоре конгрессмены рассмотрят отдельные законопроект "со структурированным и соответствующим процессом внесения изменений" в:
Финансирование нашего союзника Израиля;
поддержка Украины в войне против российской агрессии;
Укрепление союзников в Индо-Тихоокеанском регионе;
Принятие дополнительных мер по противодействию врагам и укреплению национальной безопасности.
Белый дом не поддержал план Джонсона
Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер официально предупредила, что команда американского лидера Джо Байдена выступает против отдельного законопроекта о помощи Израилю без помощи Украине.
Представитель администрации Байдена обратила внимание на то, что отдельный законопроект не помог бы Израилю и Украине.
Она также призвала Палату представителей принять законопроект о помощи Израилю, Украине и Тайваню на 95 миллиардов долларов США.
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