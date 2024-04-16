В США представили отдельный законопроект помощи Украине. Что это значит
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Политика
Дата публикации

В США представили отдельный законопроект помощи Украине. Что это значит

Майк Джонсон
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Источник:  The Hill

16 апреля спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил 4 отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и о приоритетах национальной безопасности.

Законопроект о помощи Украине будут рассматривать отдельно

Как удалось узнать журналистам, Джонсон обнародовал свое предложение на закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии.

Что важно понимать, план заключается в том, чтобы переместить все 4 законопроекта под одну процедурную норму, которая позволила бы внести поправки.

Четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, будет включать:

  • запрет TikTok

  • положение, которое позволит США использовать конфискованные российские активы для помощи Украине

  • акт ленд-лиза для военной помощи

  • конвертируемые ссуды для гуманитарной помощи.

Кроме того, сообщается, что вскоре конгрессмены рассмотрят отдельные законопроект "со структурированным и соответствующим процессом внесения изменений" в:

  1. Финансирование нашего союзника Израиля;

  2. поддержка Украины в войне против российской агрессии;

  3. Укрепление союзников в Индо-Тихоокеанском регионе;

  4. Принятие дополнительных мер по противодействию врагам и укреплению национальной безопасности.

Белый дом не поддержал план Джонсона

Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер официально предупредила, что команда американского лидера Джо Байдена выступает против отдельного законопроекта о помощи Израилю без помощи Украине.

Мы не примем отдельный законопроект о помощи Израилю, — подчеркнула она.

Представитель администрации Байдена обратила внимание на то, что отдельный законопроект не помог бы Израилю и Украине.

Это фактически задержало бы необходимую помощь, — заявила Карин Жан-Пьер.

Она также призвала Палату представителей принять законопроект о помощи Израилю, Украине и Тайваню на 95 миллиардов долларов США.

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