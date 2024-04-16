16 апреля спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил 4 отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и о приоритетах национальной безопасности.

Законопроект о помощи Украине будут рассматривать отдельно

Как удалось узнать журналистам, Джонсон обнародовал свое предложение на закрытой конференции Палаты представителей Республиканской партии.

Что важно понимать, план заключается в том, чтобы переместить все 4 законопроекта под одну процедурную норму, которая позволила бы внести поправки.

Четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, будет включать:

запрет TikTok

положение, которое позволит США использовать конфискованные российские активы для помощи Украине

акт ленд-лиза для военной помощи

конвертируемые ссуды для гуманитарной помощи.

Кроме того, сообщается, что вскоре конгрессмены рассмотрят отдельные законопроект "со структурированным и соответствующим процессом внесения изменений" в:

Финансирование нашего союзника Израиля; поддержка Украины в войне против российской агрессии; Укрепление союзников в Индо-Тихоокеанском регионе; Принятие дополнительных мер по противодействию врагам и укреплению национальной безопасности.

I have just spoken with the @HouseGOP conference on my plan to address national security supplemental legislation on the growing security crises.



This week, we will consider separate bills with a structured and germane amendment process to:



•Fund our ally Israel

•Support… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) April 15, 2024

Белый дом не поддержал план Джонсона

Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер официально предупредила, что команда американского лидера Джо Байдена выступает против отдельного законопроекта о помощи Израилю без помощи Украине.

Мы не примем отдельный законопроект о помощи Израилю, — подчеркнула она. Поделиться

Представитель администрации Байдена обратила внимание на то, что отдельный законопроект не помог бы Израилю и Украине.

Это фактически задержало бы необходимую помощь, — заявила Карин Жан-Пьер. Поделиться

Она также призвала Палату представителей принять законопроект о помощи Израилю, Украине и Тайваню на 95 миллиардов долларов США.