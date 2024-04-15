Политолог оценил шансы Украины в помощь от США

В Sky News предположили, что атака на Израиль может ускорить решение о принятии совместного пакета финансовой помощи для Украины и Израиля. Однако все зависит от позиции республиканцев, когда они примут такое решение. Возможно, речь пойдет о ссуде для нашей страны.

Какие шансы Украины на помощь от США

Об этом рассказал политолог Алексей Кошель, отметив, что для Украины ключевым является заявление Дональда Трампа, который сказал, что вопрос помощи Украине должен быть рассмотрен. Единственное, что это будет не формат гранка, а кредит за российские деньги.

Ключевое заявление Трампа — это значит, что голоса в нижней палате будут. Это уже вопрос времени, — сказал Кошель. Поделиться

Почему важна позиция США

Для Украины важно не столько вопрос денег, сколько позиция США, дающая четкий сигнал о поддержке Украины. Это сигнал, влияющий на действия наших европейских союзников.

По мнению политолога, в день, когда в США заговорили о пакете помощи для Украины, Германия приняла решение о предоставлении нашей стране еще одной системы Patriot в срочном формате.

Можем это связывать или нет, но решение Конгресса станет ключевым сигналом и для мира, и для России. Оно повлияет на характер ряда состоявшихся в ближайшее время переговоров, — отметил Алексей Кошель. Поделиться

Он рассказал, что запланированный огромный формат переговоров между премьер-министром Италии и Си Цзиньпином, также Олаф Шольц будет беседовать с китайским лидером. Си Цзиньпин прибудет с визитом во Францию. В Швейцарии 15-16 июня будет проходить Саммит мира.

Кошель считает, что решение США будет влиять на все эти переговорные процессы, касающиеся вопросов Украины.