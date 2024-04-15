Помощь Украине от США. Джо Байден и лидеры Конгресса достигли консенсуса

После многих месяцев дискуссий и блокирования помощи для Украины американские власти наконец-то нашли решения, которое удовлетворяет всех.
Украина в скором времени может получить масштабную помощь от США
Об этом журналистам заявил лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер.
Он официально подтвердил факт достижения консенсуса по поводу помощи Украине и Израилю.
По его словам, Конгресс должен действовать быстро, чтобы направить помощь обеим странам.
Чак Шумер обратил внимание на то, что согласия всех сторон наконец-то удалось достичь во время воскресного телефонного разговора президента Джо Байдена и лидеров Конгресса.
По его убеждению, уже на этой неделе удастся что-нибудь сделать для помощи обеим странам.
Как дальше могут развиваться события
По словам Чака Шумера, лучший способ направить помощь Израилю и Украине — это принятие Палатой представителей принятого Сенатом дополнительного закона о национальной безопасности, включающего помощь обеим странам.
Сенат принял пакет на сумму 95 миллиардов долларов в феврале, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон не вынес его на голосование.
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