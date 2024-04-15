Помощь Украине от США. Джо Байден и лидеры Конгресса достигли консенсуса
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Политика
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Помощь Украине от США. Джо Байден и лидеры Конгресса достигли консенсуса

Конгресс США
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Источник:  ABC News

После многих месяцев дискуссий и блокирования помощи для Украины американские власти наконец-то нашли решения, которое удовлетворяет всех.

Украина в скором времени может получить масштабную помощь от США

Об этом журналистам заявил лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер.

Он официально подтвердил факт достижения консенсуса по поводу помощи Украине и Израилю.

По его словам, Конгресс должен действовать быстро, чтобы направить помощь обеим странам.

Чак Шумер обратил внимание на то, что согласия всех сторон наконец-то удалось достичь во время воскресного телефонного разговора президента Джо Байдена и лидеров Конгресса.

По его убеждению, уже на этой неделе удастся что-нибудь сделать для помощи обеим странам.

Как дальше могут развиваться события

По словам Чака Шумера, лучший способ направить помощь Израилю и Украине — это принятие Палатой представителей принятого Сенатом дополнительного закона о национальной безопасности, включающего помощь обеим странам.

Сенат принял пакет на сумму 95 миллиардов долларов в феврале, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон не вынес его на голосование.

Лучший способ помочь Израилю восстановить противоракетную оборону и противодействие беспилотникам — это немедленное принятие этого дополнения. Как я уже говорил, Израиль потратил около миллиарда долларов на свою оборону и дополнение к закону о безопасности пополнит те средства противоракетной обороны и защиты от беспилотников, которые есть в системе "Стрела", системе "Праща Давида" и "Железном куполе".

Чак Шумер

Чак Шумер

Лидер большинства в Сенате США

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