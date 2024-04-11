Модернизация систем ПВО. США подписали соглашение о предоставлении Украине 138 млн долл

11 апреля Соединенные Штаты Америки подписали документ о финансировании критической модернизации украинских систем противовоздушной обороны на 138 млн долларов.
США вложат средства в обновление украинского ПВО
Украина получит от США дополнительные средства для модернизации ПВО.
Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.
Она подчеркнула, что подписание этого соглашения поддержит эффективность украинских ПВО в борьбе с российскими атаками.
Ранее АР сообщал, что 9 апреля Госдепартамент США дал разрешение на чрезвычайную продажу Украине военной продукции на сумму 138 млн долл для обеспечения критического ремонта и запасных частей для ракетных систем Hawk.
США объявили об этом шаге, заявив, что Украина нуждается в технической поддержке, чтобы поддерживать работу ракетной системы.
Украине необходимо срочно увеличить свои возможности для защиты от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских сил.
В ведомстве отметили, что поддержка систем HAWK усилит способность Украины защищать свой народ и критическую инфраструктуру.
Что такое ЗРК HAWK
MIM-23 Hawk — это американский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия, принятый на вооружение армии США в 1959 году. Название системы является традиционным для американского ВПК игрой слов. Hawk с английского означает "ястреб", но одновременно и аббревиатурой. HAWK — "перехватчик (убийца?), управляемый на всей траектории полета".
Третью модификацию ЗРК HAWK, используемую украинскими Силами обороны, начали разрабатывать в 1983 году, а на вооружение армии США она поступила в 1989-м. Тогда обновили компьютерное оборудование и программное обеспечение для большинства компонентов ЗРК.
Также был введен новый радар непрерывного волнового наблюдения, добавлена возможность обнаружения цели при одном сканировании и обеспечена функция противодействия групповым атакам благодаря одновременному перехвату нескольких целей низкого уровня.
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