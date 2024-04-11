Модернизация систем ПВО. США подписали соглашение о предоставлении Украине 138 млн долл
Категория
Мир
Дата публикации

Модернизация систем ПВО. США подписали соглашение о предоставлении Украине 138 млн долл

ЗРК HAWK
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Источник:  Бриджит Бринк

11 апреля Соединенные Штаты Америки подписали документ о финансировании критической модернизации украинских систем противовоздушной обороны на 138 млн долларов.

США вложат средства в обновление украинского ПВО

Украина получит от США дополнительные средства для модернизации ПВО.

Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

Она подчеркнула, что подписание этого соглашения поддержит эффективность украинских ПВО в борьбе с российскими атаками.

Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 млн долл на критическую модернизацию системы ПВО. Это финансирование поможет поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины против неустанных атак России на энергетическую структуру и украинский народ.

Бриджит Бринк

Бриджит Бринк

Посол США в Украине

Ранее АР сообщал, что 9 апреля Госдепартамент США дал разрешение на чрезвычайную продажу Украине военной продукции на сумму 138 млн долл для обеспечения критического ремонта и запасных частей для ракетных систем Hawk.

США объявили об этом шаге, заявив, что Украина нуждается в технической поддержке, чтобы поддерживать работу ракетной системы.

Украине необходимо срочно увеличить свои возможности для защиты от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских сил.

В ведомстве отметили, что поддержка систем HAWK усилит способность Украины защищать свой народ и критическую инфраструктуру.

Что такое ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk — это американский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия, принятый на вооружение армии США в 1959 году. Название системы является традиционным для американского ВПК игрой слов. Hawk с английского означает "ястреб", но одновременно и аббревиатурой. HAWK — "перехватчик (убийца?), управляемый на всей траектории полета".

В 1971 году была проведена программа основательной модернизации, которая включала несколько улучшений для зенитной управляемой ракеты и замену всех радиолокационных систем на новые модели. Улучшения продолжались следующие двадцать лет, в том числе добавили улучшенную радиоэлектронную защиту, а в 1995 году добавлена новая боеголовка, которая позволила борьбу против тактических ракет ближнего действия. Во время холодной войны MIM-23 Hawk являлся основным зенитным комплексом США и стран НАТО.

Третью модификацию ЗРК HAWK, используемую украинскими Силами обороны, начали разрабатывать в 1983 году, а на вооружение армии США она поступила в 1989-м. Тогда обновили компьютерное оборудование и программное обеспечение для большинства компонентов ЗРК.

Также был введен новый радар непрерывного волнового наблюдения, добавлена возможность обнаружения цели при одном сканировании и обеспечена функция противодействия групповым атакам благодаря одновременному перехвату нескольких целей низкого уровня.

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