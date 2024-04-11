Модернизация систем ПВО. США подписали соглашение о предоставлении Украине 138 млн долл

США вложат средства в обновление украинского ПВО

Украина получит от США дополнительные средства для модернизации ПВО.

Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

Today we signed an agreement to provide Ukraine with $138M in critical air defense system upgrades. This funding will help keep Ukraine’s air defenses operating in the face of Russia’s relentless attacks on the energy grid and the Ukrainian people. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 11, 2024

Она подчеркнула, что подписание этого соглашения поддержит эффективность украинских ПВО в борьбе с российскими атаками.

Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 млн долл на критическую модернизацию системы ПВО. Это финансирование поможет поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины против неустанных атак России на энергетическую структуру и украинский народ. Бриджит Бринк Посол США в Украине

Ранее АР сообщал, что 9 апреля Госдепартамент США дал разрешение на чрезвычайную продажу Украине военной продукции на сумму 138 млн долл для обеспечения критического ремонта и запасных частей для ракетных систем Hawk.

США объявили об этом шаге, заявив, что Украина нуждается в технической поддержке, чтобы поддерживать работу ракетной системы.

Украине необходимо срочно увеличить свои возможности для защиты от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских сил.

В ведомстве отметили, что поддержка систем HAWK усилит способность Украины защищать свой народ и критическую инфраструктуру.

Что такое ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk — это американский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия, принятый на вооружение армии США в 1959 году. Название системы является традиционным для американского ВПК игрой слов. Hawk с английского означает "ястреб", но одновременно и аббревиатурой. HAWK — "перехватчик (убийца?), управляемый на всей траектории полета".

В 1971 году была проведена программа основательной модернизации, которая включала несколько улучшений для зенитной управляемой ракеты и замену всех радиолокационных систем на новые модели. Улучшения продолжались следующие двадцать лет, в том числе добавили улучшенную радиоэлектронную защиту, а в 1995 году добавлена новая боеголовка, которая позволила борьбу против тактических ракет ближнего действия. Во время холодной войны MIM-23 Hawk являлся основным зенитным комплексом США и стран НАТО. Поделиться

Третью модификацию ЗРК HAWK, используемую украинскими Силами обороны, начали разрабатывать в 1983 году, а на вооружение армии США она поступила в 1989-м. Тогда обновили компьютерное оборудование и программное обеспечение для большинства компонентов ЗРК.