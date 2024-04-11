Модернізація систем ППО. США підписали угоду про надання Україні 138 млн дол

США вкладуть кошти у оновлення української ППО

Україна отримає від США додаткові кошти на модернізацію ППО.

Про це повідомила надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х.

Today we signed an agreement to provide Ukraine with $138M in critical air defense system upgrades. This funding will help keep Ukraine’s air defenses operating in the face of Russia’s relentless attacks on the energy grid and the Ukrainian people. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 11, 2024

Вона наголосила, що підписання цієї угоди підтримає ефективність української ППО в боротьбі з російськими атаками.

Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні 138 млн дол на критичну модернізацію системи ППО. Це фінансування допоможе підтримувати ефективність протиповітряної оборони України проти невпинних атак Росії на енергетичну cтруктуру та український народ. Бріджит Брінк Посол США в Україні

Раніше АР повідомляв, що 9 квітня Держдепартамент США дав дозвіл на надзвичайний продаж Україні військової продукції на суму 138 млн дол для забезпечення критичного ремонту та запасних частин для ракетних систем Hawk.

США оголосили про цей крок, заявивши, що Україна має термінову потребу в технічній підтримці, щоб підтримувати роботу ракетної системи.

Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил.

У відомстві зазначили, що підтримка систем HAWK посилить здатність України захищати свій народ і критичну інфраструктуру.

Що таке ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk — це американський зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії, що був прийнятий на озброєння армії США у 1959 році. Назва системи є традиційною для американського ВПК грою слів. Hawk з англійської означає "яструб", але водночас є й абревіатурою. HAWK — "перехоплювач (вбивця?), керований на всій траєкторії польоту".

У 1971 році провели програму ґрунтовної модернізації, яка включала кілька покращень для зенітної керованої ракети та заміну всіх радіолокаційних систем на нові моделі. Поліпшення тривали наступні двадцять років, зокрема додали покращений радіоелектронний захист, а в 1995 році додано нову боєголовку, яка уможливила боротьбу проти тактичних ракет ближньої дії. Під час холодної війни MIM-23 Hawk був основним зенітним комплексом США та країн НАТО. Поширити

Третю модифікацію ЗРК HAWK, яку використовують українські Сили оборони, почали розробляти в 1983 році, а на озброєння армії США вона надійшла в 1989-му. Тоді оновили комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення для більшості компонентів ЗРК.