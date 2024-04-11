Модернізація систем ППО. США підписали угоду про надання Україні 138 млн дол

11 квітня Сполучені Штати Америки підписали документ щодо фінансування критичної модернізації українських систем протиповітряної оборони на 138 млн дол.
США вкладуть кошти у оновлення української ППО
Україна отримає від США додаткові кошти на модернізацію ППО.
Про це повідомила надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х.
Вона наголосила, що підписання цієї угоди підтримає ефективність української ППО в боротьбі з російськими атаками.
Раніше АР повідомляв, що 9 квітня Держдепартамент США дав дозвіл на надзвичайний продаж Україні військової продукції на суму 138 млн дол для забезпечення критичного ремонту та запасних частин для ракетних систем Hawk.
США оголосили про цей крок, заявивши, що Україна має термінову потребу в технічній підтримці, щоб підтримувати роботу ракетної системи.
Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил.
У відомстві зазначили, що підтримка систем HAWK посилить здатність України захищати свій народ і критичну інфраструктуру.
Що таке ЗРК HAWK
MIM-23 Hawk — це американський зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії, що був прийнятий на озброєння армії США у 1959 році. Назва системи є традиційною для американського ВПК грою слів. Hawk з англійської означає "яструб", але водночас є й абревіатурою. HAWK — "перехоплювач (вбивця?), керований на всій траєкторії польоту".
Третю модифікацію ЗРК HAWK, яку використовують українські Сили оборони, почали розробляти в 1983 році, а на озброєння армії США вона надійшла в 1989-му. Тоді оновили комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення для більшості компонентів ЗРК.
Також було впроваджено новий радар безперервного хвильового спостереження, додано можливість виявлення цілі під час одного сканування та забезпечено функцію протидії груповим атакам завдяки одночасному перехопленню кількох цілей низького рівня.
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