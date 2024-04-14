Байден встретил критику со стороны Конгресса из-за позиции Израиля.

В материале издания отмечается, что на позицию Байдена по поводу отказа поддерживать ответ Израиля на атаку Ирана повлияли представители Республиканской партии.

Кроме того, в Белом доме обеспокоены тем, что вероятный военный ответ Израиля на атаку Ирана может привести к масштабной региональной войне с катастрофическими последствиями.

Иран запустил ударные беспилотники и ракеты на Израиль в субботу вечером в ответ на авиаудар по Сирии, в результате которого был убит высокопоставленный иранский генерал.

Что говорят американские политики относительно позиции Байдена по Израилю

При этом позиция Байдена вызвала критику и несогласие, в частности со стороны бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который назвал "стыдом для Соединенных Штатов" то, что президент призвал израильтян не принимать ответных мер.

Американский интерес состоит в том, чтобы убедиться, что Иран, являющийся основной угрозой международному миру и безопасности в регионе, по крайней мере поставлен на свое место, чтобы уберечь Израиль, уберечь арабов Персидского залива, уберечь нас от представляемой ими угрозы, — подчеркивает Болтон. . Поделиться

Сенатор Джон Феттерман также выступил против президента, сказав, что он не согласен с Байденом и считает, что "мы должны поддерживать Израиль в этой ситуации".

В свою очередь, демократ из Делавера и близкий соратник Байдена сказал, что он понимает, что "есть те, кто считает, что это единственный способ для нас восстановить сдерживание".

Я считаю, что важнейшая сдерживающая мера, которую может принять Конгресс, состоит в том, чтобы спикер Джонсон не тратил дни или недели на то, чтобы попытаться придумать какой-то другой пакет, а принял дополнительное завтра, — подчеркнул конгрессмен. Поделиться

Глава Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил, что США "нужно четко дать понять, чего администрация не дала, что если они будут продолжать нападать на Израиль, то да, они получат ответ".