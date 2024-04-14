Представители обеих партий Конгресса США подвергли критике президента Джо Байдена за отказ поддерживать Израиль в случае подготовки ответа на атаку Ирана.
Байден встретил критику со стороны Конгресса из-за позиции Израиля.
В материале издания отмечается, что на позицию Байдена по поводу отказа поддерживать ответ Израиля на атаку Ирана повлияли представители Республиканской партии.
Кроме того, в Белом доме обеспокоены тем, что вероятный военный ответ Израиля на атаку Ирана может привести к масштабной региональной войне с катастрофическими последствиями.
Иран запустил ударные беспилотники и ракеты на Израиль в субботу вечером в ответ на авиаудар по Сирии, в результате которого был убит высокопоставленный иранский генерал.
Что говорят американские политики относительно позиции Байдена по Израилю
При этом позиция Байдена вызвала критику и несогласие, в частности со стороны бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который назвал "стыдом для Соединенных Штатов" то, что президент призвал израильтян не принимать ответных мер.
Сенатор Джон Феттерман также выступил против президента, сказав, что он не согласен с Байденом и считает, что "мы должны поддерживать Израиль в этой ситуации".
В свою очередь, демократ из Делавера и близкий соратник Байдена сказал, что он понимает, что "есть те, кто считает, что это единственный способ для нас восстановить сдерживание".
Глава Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил, что США "нужно четко дать понять, чего администрация не дала, что если они будут продолжать нападать на Израиль, то да, они получат ответ".
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