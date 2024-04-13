Байден срочно едет в Вашингтон из-за ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден должен был провести выходные в штате Делавер, но вернулся в Вашингтон 13 апреля, чтобы проконсультироваться со своей командой национальной безопасности по напряжению между Израилем и Ираном.

Байден прервал выходные из-за Израиля и Ирана

Белый дом объявил, что Джо Байден возвращается в Вашингтон из другого города, чтобы «проконсультироваться со своей командой национальной безопасности по поводу событий на Ближнем Востоке» на фоне повышенного напряжения между Израилем и Ираном.

Сообщается, что Байден должен был провести выходные в Делавере в своей резиденции в Рехобот-Бич, но рано днем в субботу отправился в Белый дом.

Это произошло после того, как Байден в пятницу, 12 апреля, заявил, что он ожидает нападения Ирана на Израиль «шире раньше, чем позже», и обратился к Тегерану, сказав: «Не надо этого делать».

Неизвестно, решил ли Байден внезапно вернуться в Вашингтон из-за какого-то конкретного события или разведывательной информации.

Однако новость о действиях президента дала четкий сигнал, что США полагают, что риск нападения Ирана на Израиль вырос.

Напряжение между Израилем и Ираном

Иран угрожал Израилю расплатой за удар по иранскому консульству в Сирии 1 апреля, во время которого были убиты семь членов Революционной гвардии, включая двух генералов.

США вместе со своими союзниками послали прямые сообщения Тегерану, чтобы предостеречь дальнейшую эскалацию конфликта.

Ранее издание The Times of Israel со ссылкой на источники сообщало, что Иран сообщил Соединенным Штатам, что собирается ответить Израилю на атаку посольства в Сирии.

Однако он хочет сделать это таким образом, чтобы это не привело к серьезной эскалации.