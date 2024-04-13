Байден терміново їде до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході

Президент США Джо Байден мав провести вихідні в штаті Делавер, але повернувся до Вашингтона 13 квітня, щоб проконсультуватися зі своєю командою національної безпеки щодо напруги між Ізраїлем та Іраном.

Байден перервав вихідні через Ізраїль та Іран

Білий дім оголосив, що Джо Байден повертається до Вашингтона з іншого міста, щоб «проконсультуватися зі своєю командою національної безпеки щодо подій на Близькому Сході» на тлі підвищеної напруги між Ізраїлем та Іраном.

Повідомляється, що Байден мав провести вихідні в Делавері у своїй резиденції в Рехобот-Біч, але рано вдень у суботу вирушив до Білого дому.

Це сталося після того, як Байден у п’ятницю, 12 квітня, заявив, що він очікує нападу Ірану на Ізраїль «шидше раніше, ніж пізніше», і звернувся до Тегерану, сказавши: «Не треба робити цього».

Невідомо, чи Байден вирішив раптово повернутися до Вашингтона через якусь конкретну подію чи розвідувальну інформацію.

Однак новина про дії президента дала чіткий сигнал, що США вважають, що ризик нападу Ірану на Ізраїль зріс.

Напруга між Ізраїлем та Іраном

Іран погрожував Ізраїлю розплатою за удар по іранському консульству в Сирії 1 квітня, під час якого було вбито сім членів Революційної гвардії, включаючи двох генералів.

США разом зі своїми союзниками надіслали прямі повідомлення Тегерану, щоб застерегти від подальшої ескалації конфлікту.

Раніше видання The Times of Israel з посиланням на джерела повідомляло, що Іран повідомив Сполучені Штати, що збирається відповісти Ізраїлю на атаку посольства в Сирії.

Однак він хоче зробити це таким чином, щоб це не призвело до серйозної ескалації.