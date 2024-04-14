У Конгресі США критикують Байдена за відмову підтримувати відповідь Ізраїлю на атаку Ірану

Представники обох партій Конгресу США розкритикували президента Джо Байдена за відмову підтримувати Ізраїль у разі підготовки відповіді на атаку Ірану.
Байден зустрів критику з боку Конгресу через позицію по Ізраїлю
У матеріалі видання зазначається, що на позицію Байдена стосовно відмови підтримувати відповідь Ізраїлю на атаку Ірану вплинули представники Республіканської партії.
Окрім цього у Білому домі стурбовані тим, що ймовірна військова відповідь Ізраїлю на атаку Ірану може призвести до масштабної регіональної війни із катастрофічними наслідками.
Іран запустив ударні безпілотники та ракети на Ізраїль у суботу ввечері у відповідь на авіаудар по Сирії, в результаті якого було вбито високопоставленого іранського генерала.
Що кажуть американські політики стосовно позиції Байдена по Ізраїлю
При цьому позиція Байдена викликала критику та незгоду, зокрема з боку колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, який назвав "соромом для Сполучених Штатів" те, що президент закликав ізраїльтян не вживати заходів у відповідь.
Сенатор Джон Феттерман також виступив проти президента, сказавши, що він не згоден з Байденом і вважає, що "ми повинні підтримувати Ізраїль у цій ситуації".
У свою чергу демократ із Делавера та близький соратник Байдена сказав, що він розуміє, що "є ті, хто вважає, що це єдиний спосіб для нас відновити стримування".
Голова Комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер заявив, що США "потрібно чітко дати зрозуміти, чого адміністрація не дала, що якщо вони продовжуватимуть нападати на Ізраїль, то так, вони отримають відповідь".
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