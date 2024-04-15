Допомога Україні від США. Джо Байден і лідери Конгресу досягли консенсусу

Після багатьох місяців дискусії та блокування допомоги для України американська влада нарешті знайшла рішення, яка задовольняє всіх.

Україна незабаром може отримати масштабну допомогу від США

Про це журналістам заявив лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер.

Він офіційно підтвердив заявив досягнення консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю.

За його словами, Конгрес має діяти швидко, щоб відправити допомогу обом країнам.

Чак Шумер звернув увагу на те, що згоди всіх сторін нарешті вдалося досягти під час недільної телефонної розмови президента Джо Байдена і лідерів Конгресу.

На його переконання, уже цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам.

Як далі можуть розвиватися події

За словами Чака Шумера, найліпший спосіб направити допомогу Ізраїлю та Україні — це ухвалення Палатою представників прийнятого Сенатом додаткового закону про національну безпеку, який включає допомогу обом країнам.

Сенат ухвалив пакет на суму 95 мільярдів доларів у лютому, але спікер Палати представників Майк Джонсон не виніс його на голосування.