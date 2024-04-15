Допомога Україні від США. Джо Байден і лідери Конгресу досягли консенсусу
Категорія
Політика
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Допомога Україні від США. Джо Байден і лідери Конгресу досягли консенсусу

Конгрес США
Джерело:  ABC News

Після багатьох місяців дискусії та блокування допомоги для України американська влада нарешті знайшла рішення, яка задовольняє всіх.

Україна незабаром може отримати масштабну допомогу від США

Про це журналістам заявив лідер більшості у Сенаті США, демократ Чак Шумер.

Він офіційно підтвердив заявив досягнення консенсусу щодо допомоги Україні та Ізраїлю.

За його словами, Конгрес має діяти швидко, щоб відправити допомогу обом країнам.

Чак Шумер звернув увагу на те, що згоди всіх сторін нарешті вдалося досягти під час недільної телефонної розмови президента Джо Байдена і лідерів Конгресу.

На його переконання, уже цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам.

Як далі можуть розвиватися події

За словами Чака Шумера, найліпший спосіб направити допомогу Ізраїлю та Україні — це ухвалення Палатою представників прийнятого Сенатом додаткового закону про національну безпеку, який включає допомогу обом країнам.

Сенат ухвалив пакет на суму 95 мільярдів доларів у лютому, але спікер Палати представників Майк Джонсон не виніс його на голосування.

Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю відновити свою протиракетну оборону і протидію безпілотникам — це негайне ухвалення цього доповнення. Як я вже казав, Ізраїль витратив близько мільярда доларів на свою оборону, і доповнення до закону про безпеку поповнить ті засоби протиракетної оборони і захисту від безпілотників, які є в системі "Стріла", системі "Праща Давида" і "Залізному куполі.

Чак Шумер

Чак Шумер

Лідер більшості у Сенаті США

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