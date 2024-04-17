Комітет розвідки США після секретного брифінгу закликав терміново схвалити допомогу Україні

США мають терміново ухвалити допомогу Україні

Голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер і високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс опублікували спільну заяву.

У ній зазначено, що рішення стосовно допомоги Україні слід ухвалити негайно.

Ми повинні передати допомогу Україні зараз. Сьогодні на секретній нараді наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги на цьому тижні, — зазначили конгресмени. Поширити

Тернер і Гаймс зазначили, що Сполучені Штати повинні “протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична”.

Законопроєкт про допомогу Україні

У лютому Сенат США схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань.

Спікер Палати представників Майк Джонсон протягом більше пів року не виносив його на голосування.

16 квітня він представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.