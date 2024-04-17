Украина хочет подписать с США "образцовое" соглашение о безопасности — Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения о безопасности с США.

Что известно о соглашении о безопасности между США и Украиной

Как сообщает ОП, на встрече присутствовали члены делегации, участвующие в переговорах по наработке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности.

Это соглашение должно быть образцовым: учитывать реальные возможности Соединенных Штатов и лучшие элементы уже подписанных Украиной договоров безопасности. Андрей Ермак Руководитель ОП

Участники совещания обсудили основные элементы будущего документа, сильные стороны уже заключенных девяти соглашений о безопасности и алгоритм действий сразу после того, как Конгресс примет военную помощь Украине.

Американская и украинская стороны провели два раунда переговоров по соглашению о безопасности. Согласовали действия по подготовке к очередной встрече, которая позволит продвинуться по тексту проекта документа.

Соглашение США с Украиной должно работать не хуже американского меморандума с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения атаки Ирана на Израиль, — добавил Ермак. Поделиться

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что соглашение о безопасности с США может быть подписано только после принятия продолжения финансирования помощи для Украины.

Гарантии безопасности для Украины

В марте 2023 года Зеленский заявил, что если во время войны Украина не может стать членом НАТО, то хотела бы получить стратегические гарантии безопасности.

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров G7. На нем президенты Европейского совета, Европейской комиссии и представители стран "Группы семи" согласовали инициативу "Совместной декларации о поддержке Украины".

Каждая страна будет сотрудничать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности.