Украина хочет подписать с США "образцовое" соглашение о безопасности — Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения о безопасности с США.
Что известно о соглашении о безопасности между США и Украиной
Как сообщает ОП, на встрече присутствовали члены делегации, участвующие в переговорах по наработке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности.
Участники совещания обсудили основные элементы будущего документа, сильные стороны уже заключенных девяти соглашений о безопасности и алгоритм действий сразу после того, как Конгресс примет военную помощь Украине.
Американская и украинская стороны провели два раунда переговоров по соглашению о безопасности. Согласовали действия по подготовке к очередной встрече, которая позволит продвинуться по тексту проекта документа.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что соглашение о безопасности с США может быть подписано только после принятия продолжения финансирования помощи для Украины.
Гарантии безопасности для Украины
В марте 2023 года Зеленский заявил, что если во время войны Украина не может стать членом НАТО, то хотела бы получить стратегические гарантии безопасности.
11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров G7. На нем президенты Европейского совета, Европейской комиссии и представители стран "Группы семи" согласовали инициативу "Совместной декларации о поддержке Украины".
Каждая страна будет сотрудничать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности.
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