Украина хочет подписать с США "образцовое" соглашение о безопасности — Ермак
Категория
Политика
Дата публикации

Украина хочет подписать с США "образцовое" соглашение о безопасности — Ермак

Офис Президента Украины
сша
Читати українською

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения о безопасности с США.

Что известно о соглашении о безопасности между США и Украиной

Как сообщает ОП, на встрече присутствовали члены делегации, участвующие в переговорах по наработке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности.

Это соглашение должно быть образцовым: учитывать реальные возможности Соединенных Штатов и лучшие элементы уже подписанных Украиной договоров безопасности.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

Руководитель ОП

Участники совещания обсудили основные элементы будущего документа, сильные стороны уже заключенных девяти соглашений о безопасности и алгоритм действий сразу после того, как Конгресс примет военную помощь Украине.

Американская и украинская стороны провели два раунда переговоров по соглашению о безопасности. Согласовали действия по подготовке к очередной встрече, которая позволит продвинуться по тексту проекта документа.

Соглашение США с Украиной должно работать не хуже американского меморандума с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения атаки Ирана на Израиль, — добавил Ермак.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что соглашение о безопасности с США может быть подписано только после принятия продолжения финансирования помощи для Украины.

Гарантии безопасности для Украины

В марте 2023 года Зеленский заявил, что если во время войны Украина не может стать членом НАТО, то хотела бы получить стратегические гарантии безопасности.

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров G7. На нем президенты Европейского совета, Европейской комиссии и представители стран "Группы семи" согласовали инициативу "Совместной декларации о поддержке Украины".

Каждая страна будет сотрудничать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия назвала сроки подписания соглашения о гарантиях безопасности с Украиной
Флаг Норвегии
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина подписала соглашения о безопасности с Италией и Канадой
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина подписала двустороннее соглашение о безопасности с Нидерландами
Владимир Зеленский
Соглашение

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?