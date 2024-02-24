Украина подписала соглашения о безопасности с Италией и Канадой
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Украина подписала соглашения о безопасности с Италией и Канадой

Зеленский
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Украина и Италия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Что известно о подписании двустороннего соглашения о безопасности с Италией

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджией Мелони подписали двустороннее безопасное соглашение.

По словам президента Зеленского, этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией.

Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мэлони всегда содержательны. Важным результатом сегодняшнего стало подписание двустороннего соглашения о безопасности, — отметил он.

Он также сообщил, что сегодня стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.

Благодарю Италию за поддержку Украины, в том числе обороноспособность и восстановление нашего государства, и за продолжение оказания военной помощи Украине до конца 2024 года, — поблагодарил Зеленский.

Украина и Канада подписали соглашение о безопасности

Президент Владимир Зеленский 24 февраля сообщил о подписании "соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности" с находящимся в Киеве премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Мы с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине, – написал Зеленский.

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