Украина подписала соглашения о безопасности с Италией и Канадой

Украина и Италия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
Что известно о подписании двустороннего соглашения о безопасности с Италией
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджией Мелони подписали двустороннее безопасное соглашение.
По словам президента Зеленского, этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией.
Он также сообщил, что сегодня стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.
Украина и Канада подписали соглашение о безопасности
Президент Владимир Зеленский 24 февраля сообщил о подписании "соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности" с находящимся в Киеве премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
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