Украина подписала соглашения о безопасности с Италией и Канадой

Украина и Италия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Что известно о подписании двустороннего соглашения о безопасности с Италией

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджией Мелони подписали двустороннее безопасное соглашение.

По словам президента Зеленского, этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией.

Our meetings with Italian Prime Minister @GiorgiaMeloni are always meaningful. Today we have an important result. We signed a bilateral security cooperation agreement between Ukraine and Italy.



This document establishes a solid foundation for our countries' long-term security… pic.twitter.com/sKygvWDrZ6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2024

Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мэлони всегда содержательны. Важным результатом сегодняшнего стало подписание двустороннего соглашения о безопасности, — отметил он. Поделиться

Он также сообщил, что сегодня стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.

Благодарю Италию за поддержку Украины, в том числе обороноспособность и восстановление нашего государства, и за продолжение оказания военной помощи Украине до конца 2024 года, — поблагодарил Зеленский.

Украина и Канада подписали соглашение о безопасности

Президент Владимир Зеленский 24 февраля сообщил о подписании "соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности" с находящимся в Киеве премьер-министром Канады Джастином Трюдо.