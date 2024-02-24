Україна підписала безпекові угоди з Італією та Канадою
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Україна підписала безпекові угоди з Італією та Канадою

Зеленський

Україна та Італія підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Що відомо про підписання двосторонньої безпекової угоди з Італією

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Італії Джорджією Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду.

За словами президента Зеленського, цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією.

Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди, — зазначив він.

Він також повідомив, що сьогодні ж сторони обговорили подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.

Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року, — подякував Зеленський.

Україна та Канада підписали безпекову угоду

Президент Володимир Зеленський 24 лютого повідомив про підписання "угоди про співробітництво у сфері безпеки" з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який перебуває в Києві.

Ми з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні, — написав Зеленський.

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