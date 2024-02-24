Україна підписала безпекові угоди з Італією та Канадою

Україна та Італія підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки.
Що відомо про підписання двосторонньої безпекової угоди з Італією
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Італії Джорджією Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду.
За словами президента Зеленського, цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією.
Він також повідомив, що сьогодні ж сторони обговорили подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.
Україна та Канада підписали безпекову угоду
Президент Володимир Зеленський 24 лютого повідомив про підписання "угоди про співробітництво у сфері безпеки" з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який перебуває в Києві.
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