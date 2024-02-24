Україна підписала безпекові угоди з Італією та Канадою

Україна та Італія підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Що відомо про підписання двосторонньої безпекової угоди з Італією

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Італії Джорджією Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду.

За словами президента Зеленського, цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією.

Our meetings with Italian Prime Minister @GiorgiaMeloni are always meaningful. Today we have an important result. We signed a bilateral security cooperation agreement between Ukraine and Italy.



This document establishes a solid foundation for our countries' long-term security… pic.twitter.com/sKygvWDrZ6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2024

Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди, — зазначив він. Поширити

Він також повідомив, що сьогодні ж сторони обговорили подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.

Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року, — подякував Зеленський.

Україна та Канада підписали безпекову угоду

Президент Володимир Зеленський 24 лютого повідомив про підписання "угоди про співробітництво у сфері безпеки" з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який перебуває в Києві.