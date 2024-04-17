За словами колишнього радника президента США з нацбезпеки Джона Болтона, Україна наразі перебуває у вразливому становищі через зволікання західних партнерів із допомогою, однак ситуація аж ніяк не катастрофічна.

Болтон про ситуацію в Україні та найбільш ймовірні сценарії розвитку

Болтон зазначив, що наразі Україна перебуває не у такій тяжкій ситуації, як на початку вторгнення окупаційної армії РФ.

При цьому він припустив, що існує ймовірність того, що Конгрес США не схвалить фінансування додаткової допомоги Україні.

Думаю, що найбільш уразлива Україна була на початку повномасштабної війни. Але зараз існує небезпека, що Сполучені Штати не ухвалять закон про необхідну допомогу. У США є підстави думати, що Росія здійснює у 5-6 разів більше артилерійських пострілів, ніж Україна. П’ять-шість снарядів на кожний випущений Україною у відповідь — тривалий час Україна так не протримається. Україна явно економить боєприпаси, — підкреслив Болтон. Поширити

Які варіанти будуть найкращими для України

На його думку, наразі найкраще, на що можна розраховувати до президентських виборів у США, це глухий кут на фронті в Україні.

Болтон підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін робить ставку на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах в США.

Якщо його оберуть, то я дуже переживаю за майбутнє України. Я дуже стурбований можливим переобранням Трампа — особливо через його позиції щодо НАТО і, зокрема, щодо російського вторгнення в Україну. Я дійсно думаю, що якщо він зможе зосередити свою увагу досить довго — що для Трампа є нелегко, — то він спробує вийти з НАТО. Президенти можуть виходити з будь-яких договорів, з яких хочуть, і він міг би це зробити. І це було б катастрофічною помилкою для Сполучених Штатів і для усього світу, якби він це зробив, але це можливо. Я думаю, що Путін частково чекає, чи зробить це Трамп, тому що вихід США з НАТО зробить НАТО фактично неефективним — не лише для України, але й для всього альянсу, — зазначає Болтон. Поширити

Він підкреслив, що Путін уважно слідкує за заявами Трампа стосовно війни в Україні.

Однак ексрадник зазначив, що не вірить у реальність озвучених Трампом сценаріїв.