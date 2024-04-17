За словами колишнього радника президента США з нацбезпеки Джона Болтона, Україна наразі перебуває у вразливому становищі через зволікання західних партнерів із допомогою, однак ситуація аж ніяк не катастрофічна.
Болтон про ситуацію в Україні та найбільш ймовірні сценарії розвитку
Болтон зазначив, що наразі Україна перебуває не у такій тяжкій ситуації, як на початку вторгнення окупаційної армії РФ.
При цьому він припустив, що існує ймовірність того, що Конгрес США не схвалить фінансування додаткової допомоги Україні.
Які варіанти будуть найкращими для України
На його думку, наразі найкраще, на що можна розраховувати до президентських виборів у США, це глухий кут на фронті в Україні.
Болтон підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін робить ставку на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах в США.
Він підкреслив, що Путін уважно слідкує за заявами Трампа стосовно війни в Україні.
Однак ексрадник зазначив, що не вірить у реальність озвучених Трампом сценаріїв.
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