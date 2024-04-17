За інформацією журналістів Reuters, США та партнери ще розглядають варіанти використання заморожених активів РФ на користь України.
Як Україна може отримати допомогу від США та партнерів
Глава Мінфіну США Джанет Єллен зазначила, що Вашингтон та союзники з G7 віданні підтримці Україні.
Єллен також закликала Конгрес терміново схвалити фінансування додаткової допомоги Україні.
Єллен також висловила побоювання, що дебати стосовно допомоги Україні у США та країнах партнерах можуть бути використані Росією у якості підтримки агресії.
Як США та партнери можуть використати заморожені активи РФ на допомогу Україні
Вона додала, що необхідність термінової підтримки України спонукає США та партнерів шукати шляхи використання заморожених активів РФ.
Єллен зазначила, що наразі розглядаються як варіанти повного арешту активів і їхнє використання у якості застави, так і той варіант, до якого схиляються країни ЄС — з використання прибутків від заморожених активів.
У Мінфіні США також підкреслили, що наразі розглядаються всі варіанти.
При цьому, за словами одного з представників відомства, Україна не зможе одразу отримати всі кошти.
За словами джерел, знайомих із питанням, одна з найперспективніших пропозицій полягає в тому, що країни G7 нараховуватимуть відсотки на заморожені російські активи, щоб використовувати їх як заставу за кредитами або облігаціями, випущеними для допомоги Україні.
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