По информации журналистов Reuters, США и партнеры рассматривают еще варианты использования замороженных активов РФ в пользу Украины.

Как Украина может получить помощь от США и партнеров

Глава Минфина США Джанет Йеллен отметила, что Вашингтон и союзники по G7 ведены поддержке Украины.

Еллен также призвала Конгресс срочно одобрить финансирование дополнительной помощи Украине.

Это гуманитарный и моральный императив, а также экономическая война, учитывая значительное негативное влияние войны на экономику всего мира, — подчеркнула глава Минфина США. Поделиться

Еллен также выразила опасение, что дебаты о помощи Украине в США и странах-партнерах могут быть использованы Россией в качестве поддержки агрессии.

Я боюсь, что Россия увидит признаки того, что США и наши союзники устают или находят все более тяжелые пути для поддержки Украины, и это даст им надежду, что они смогут нас сидеть и дождаться, когда наша решимость упадет, — подчеркнула глава Минфина США. Поделиться

Как США и партнеры могут использовать замороженные активы РФ в помощь Украине

Она добавила, что необходимость срочной поддержки Украины побуждает США и партнеров искать пути использования замороженных активов РФ.

Еллен отметила, что рассматриваются как варианты полного ареста активов и их использование в качестве залога, так и тот вариант, к которому склоняются страны ЕС — по использованию доходов от замороженных активов.

В Минфине США также подчеркнули, что рассматриваются все варианты.

При этом, по словам одного из представителей ведомства, Украина не сможет получить сразу все средства.