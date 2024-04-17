По информации журналистов Reuters, США и партнеры рассматривают еще варианты использования замороженных активов РФ в пользу Украины.
Как Украина может получить помощь от США и партнеров
Глава Минфина США Джанет Йеллен отметила, что Вашингтон и союзники по G7 ведены поддержке Украины.
Еллен также призвала Конгресс срочно одобрить финансирование дополнительной помощи Украине.
Еллен также выразила опасение, что дебаты о помощи Украине в США и странах-партнерах могут быть использованы Россией в качестве поддержки агрессии.
Как США и партнеры могут использовать замороженные активы РФ в помощь Украине
Она добавила, что необходимость срочной поддержки Украины побуждает США и партнеров искать пути использования замороженных активов РФ.
Еллен отметила, что рассматриваются как варианты полного ареста активов и их использование в качестве залога, так и тот вариант, к которому склоняются страны ЕС — по использованию доходов от замороженных активов.
В Минфине США также подчеркнули, что рассматриваются все варианты.
При этом, по словам одного из представителей ведомства, Украина не сможет получить сразу все средства.
По словам источников, знакомых с вопросом, одно из самых перспективных предложений состоит в том, что страны G7 будут начислять проценты на замороженные российские активы, чтобы использовать их в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для помощи Украине.
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