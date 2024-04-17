Палата представників США оприлюднила проекти допомоги Україні та Ізраїлю

Що відомо про запропоновані Палатою представників проекти допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню

Зокрема, законопроект щодо допомоги Україні вимагає від Державного департаменту США та Міноборони упродовж 45 днів з моменту ухвалення представити стратегію щодо подальшої підтримки Києва Вашингтоном.

Проектом пропонується фінансування допомоги Україні у розмірі 61 млрд доларів.

Яку зброю Україна має отримати за цим законопроєктом

Зокрема, передбачається, що 23 млрд доларів буде витрачено на поповнення арсеналів американських військових.

23,2 млрд доларів піде на поповнення оборонних товарів та послуг, що надаються Україні.

11,3 млрд доларів — на поточні військові операції США в регіоні.

13,8 млрд доларів — на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення.

26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

Також, вимагає від партнерів і союзників сплачувати свою частку через вимоги відповідності витрат.

Вона передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку з боку уряду України.

Законопроект також забов’язує президента США у найкоротший термін після набрання чинності передати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси великої дальності.

Президент США має домовитися з Україною про відшкодування Києвом економічної допомоги, випливає з оприлюдненого тексту законопроєкту.

Передбачається конфіскація російських активів для покриття витрат.

При цьому він має право списати до 50% заборгованості України за надану їй допомогу, але не раніше 15 листопада 2024 року.

Спікер Майк Джонсон сказав, що законодавство включатиме структуру кредитів для надання допомоги, а також вдосконалену стратегію та підзвітність.

Проект допомоги Ізраїлю передбачає фінансування у розмірі 26 млрд доларів.