Що відомо про наміри Палати представників розглянути допомогу Україні

Джонсон заявив, що дотримується власного плану розглянути низку проектів щодо іноземної допомоги, включно із фінансуванням додаткової підтримки України.

Ці законопроєкти будуть винесені на розгляд за структурованим регламентом, який дозволить процес внесення поправок, разом з четвертим законопроєктом, який включає в себе Закон про РЕПО, законопроєкт про TikTok, санкції та інші заходи, спрямовані на протистояння Росії, Китаю та Ірану, — пояснив спікер Палати представників. Поширити

Під час звернення до членів Палати представників, Джонсон заявив, що сьогодні Комітет з питань регламенту оприлюднить три законопроєкти, які стосуються фінансування інтересів національної безпеки Америки та її союзників в Ізраїлі, Індо-Тихоокеанському регіоні, а також Україні.

Що відомо про тиск на Джонсона через розгляд допомоги Україні

Зазначається, що разом з тим Джонсон стикається із тиском прихильників більш жорсткої політики.

Представниця республіканців від штату Нью-Йорк Ніколь Малліотакіс закликала повернути законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню до президента Джо Байдена та лідера демократичної більшості у Сенаті Чака Шумера із вимогою додати до нього пункти щодо посилення політики на кордоні із Мексикою.

Конгресмен Томас Мессі заявив, що приєднується до ініціативи однопартійки Марджорі Тейлор, яка закликає звільнити Джонсона з посади.