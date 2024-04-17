За словами спікера Палати представників Конгресу США, республіканця Майка Джонсона, розгляд низки законопроєктів, включно із фінансуванням допомоги Україні має відбутись у суботу, 20 квітня.
Що відомо про наміри Палати представників розглянути допомогу Україні
Джонсон заявив, що дотримується власного плану розглянути низку проектів щодо іноземної допомоги, включно із фінансуванням додаткової підтримки України.
Під час звернення до членів Палати представників, Джонсон заявив, що сьогодні Комітет з питань регламенту оприлюднить три законопроєкти, які стосуються фінансування інтересів національної безпеки Америки та її союзників в Ізраїлі, Індо-Тихоокеанському регіоні, а також Україні.
Що відомо про тиск на Джонсона через розгляд допомоги Україні
Зазначається, що разом з тим Джонсон стикається із тиском прихильників більш жорсткої політики.
Представниця республіканців від штату Нью-Йорк Ніколь Малліотакіс закликала повернути законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню до президента Джо Байдена та лідера демократичної більшості у Сенаті Чака Шумера із вимогою додати до нього пункти щодо посилення політики на кордоні із Мексикою.
Конгресмен Томас Мессі заявив, що приєднується до ініціативи однопартійки Марджорі Тейлор, яка закликає звільнити Джонсона з посади.
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