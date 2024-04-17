По словам спикера Палаты представителей Конгресса США, республиканца Майка Джонсона, рассмотрение ряда законопроектов, включая финансирование помощи Украине должно состояться в субботу, 20 апреля.
Что известно о намерениях Палаты представителей рассмотреть помощь Украине
Джонсон заявил, что придерживается собственного плана рассмотреть ряд проектов по иностранной помощи, включая финансирование дополнительной поддержки Украины.
Во время обращения к членам Палаты представителей Джонсон заявил, что сегодня Комитет по вопросам регламента обнародует три законопроекта, касающихся финансирования интересов национальной безопасности Америки и ее союзников в Израиле, Индо-Тихоокеанском регионе, а также Украине.
Что известно о давлении на Джонсона из-за рассмотрения помощи Украине
Вместе с тем Джонсон сталкивается с давлением сторонников более жесткой политики.
Представитель республиканцев от штата Нью-Йорк Николь Маллиотакис призвала вернуть законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня к президенту Джо Байдену и лидеру демократического большинства в Сенате Чаку Шумеру с требованием добавить к нему пункты по усилению политики на границе с Мексикой.
Конгрессмен Томас Месси заявил, что присоединяется к инициативе однопартийки Марджори Тейлор, призывающей уволить Джонсона с должности.
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