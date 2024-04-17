В Палате представителей США назвали сроки рассмотрения помощи Украине
Категория
Политика
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В Палате представителей США назвали сроки рассмотрения помощи Украине

Майк Джонсон
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Источник:  CNN

По словам спикера Палаты представителей Конгресса США, республиканца Майка Джонсона, рассмотрение ряда законопроектов, включая финансирование помощи Украине должно состояться в субботу, 20 апреля.

Что известно о намерениях Палаты представителей рассмотреть помощь Украине

Джонсон заявил, что придерживается собственного плана рассмотреть ряд проектов по иностранной помощи, включая финансирование дополнительной поддержки Украины.

Эти законопроекты будут вынесены на рассмотрение по структурированному регламенту, который позволит процесс внесения поправок вместе с четвертым законопроектом, который включает в себя Закон о РЕПО, законопроект о TikTok, санкции и другие меры, направленные на противостояние России, Китая и Ирана, — пояснил спикер. Палаты представителей.

Во время обращения к членам Палаты представителей Джонсон заявил, что сегодня Комитет по вопросам регламента обнародует три законопроекта, касающихся финансирования интересов национальной безопасности Америки и ее союзников в Израиле, Индо-Тихоокеанском регионе, а также Украине.

Что известно о давлении на Джонсона из-за рассмотрения помощи Украине

Вместе с тем Джонсон сталкивается с давлением сторонников более жесткой политики.

Представитель республиканцев от штата Нью-Йорк Николь Маллиотакис призвала вернуть законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня к президенту Джо Байдену и лидеру демократического большинства в Сенате Чаку Шумеру с требованием добавить к нему пункты по усилению политики на границе с Мексикой.

Конгрессмен Томас Месси заявил, что присоединяется к инициативе однопартийки Марджори Тейлор, призывающей уволить Джонсона с должности.

Поскольку республиканцы контролируют Палату представителей только с минимальным преимуществом, Джонсону, возможно, понадобятся демократы, чтобы принять законопроекты об иностранной помощи и сохранить свой пост, если предложение об увольнении будет принято, — подчеркивается в материале издания.

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